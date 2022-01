Après le casse-tête des attestations de sorties, voici le casse-tête des tests...

Les gens devraient réapprendre un mot simple... NON

Si on me dit que je suis « cas contact » et que je dois me faire violer les narines, je dirai NON. S’il faut pour cela rester 10 jours chez moi, je préfère ça à me faire infecter par un truc inconnu présent sur les tiges (oui, complotiste,je sais....passez donc devant...)

Si tout le monde avait dit NON au début au lieu de se ruer pour pouvoir aller au restau.... Il est encore temps de dire NON mais tic tac tic tac.... le barillet tourne, la prochaine fois, la chambre sera peut-être pleine...

Et pensez au moins à vos enfants que vous asphyxiez six heures par jour à l’école alors qu’il suffirait de dire massivement aux enseignants : NON. Vos enfants qui n’ont rien à craindre d’un virus qui tue les personnes âgées (à condition de croire au diagnostic de tests faux à 95%) mais qui sont rentables pour les actionnaires et gênants car constituant une partie du groupe témoin mondial...