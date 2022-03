Armes de destruction massive américaines en Ukraine : des demandes d’explications insistantes

Capture d’image d’un compte-rendu du ministère russe de la Défense montrant des biolabs parrainés par les États-Unis sur le territoire ukrainien. Photo : Ministère russe de la Défense

La Russie renforce aujourd’hui ses accusations contre le développement par les États-Unis d’armes biologiques en Ukraine en s’appuyant sur des documents et des preuves qu’elle a obtenues dans le cadre de ses opérations militaires dans le pays voisin. Les États-Unis continuent de prétendre que les accusations de la Russie sont de la « désinformation », même si les déclarations de différents responsables de l’administration Biden sont contradictoires, ce qui a suscité des inquiétudes internationales croissantes concernant les laboratoires biologiques américains dans le monde.

Le président russe Vladimir Poutine a prononcé mercredi un long discours sur la crise ukrainienne : « Il existait un réseau de dizaines de laboratoires en Ukraine, où des programmes biologiques militaires étaient menés sous la direction et avec le soutien financier du Pentagone, notamment des expériences sur des souches de coronavirus, l’anthrax, le choléra, la peste porcine africaine et d’autres maladies mortelles ».

M. Poutine a noté que des « tentatives frénétiques » sont en cours pour dissimuler les « traces de ces programmes secrets », selon RT.

Selon les analystes, les remarques de M. Poutine montrent que la Russie prend très au sérieux les accusations portées contre les États-Unis. En plus de fournir les documents qu’elle a obtenus en Ukraine, et afin de vérifier davantage les accusations, Moscou et Kiev pourraient envisager d’inviter une équipe d’enquête internationale comprenant des pays neutres comme la Chine, l’Inde, la Turquie et des représentants d’organisations internationales à pénétrer dans les installations concernées pour recueillir des preuves plus directes et plus convaincantes.

Les réponses de Washington ont rendu la communauté internationale encore plus inquiète. La semaine dernière, le porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a qualifié de « campagne de désinformation » les affirmations russes selon lesquelles les États-Unis auraient secrètement exploité des laboratoires d’armes chimiques et biologiques sur le territoire ukrainien.

Mais le sous-secrétaire d’État aux affaires politiques, Victoria Nuland, a déjà déclaré lors d’une audition au Congrès que les États-Unis disposaient d’« installations de recherche biologique » en Ukraine et elle a ajouté : « Nous sommes maintenant très préoccupés par le fait que les troupes russes… pourraient chercher à prendre le contrôle de [ces laboratoires], et nous travaillons donc avec les Ukrainiens sur la manière d’empêcher que ces matériels de recherche ne tombent entre les mains des forces russes si elles s’approchent ».

Les États-Unis sont un pays qui a rejeté le protocole de contrôle des armes biologiques visant à renforcer la Convention sur l’interdiction des armes biologiques (CABT), de sorte que tous leurs laboratoires dans le monde ne sont pas transparents. Compte tenu des accidents survenus dans ces laboratoires par le passé et du bilan désastreux de l’utilisation par les États-Unis d’armes biologiques et chimiques au Viêt Nam et dans la péninsule coréenne, les experts estiment que la communauté internationale doit exercer davantage de pression sur les États-Unis pour qu’ils acceptent la CABT et les empêcher d’utiliser le sol d’autres pays pour développer des armes de destruction massive (ADM).

Wang Yiwei, directeur de l’institut des affaires internationales de l’université Renmin de Chine, a déclaré jeudi au Global Times que les États-Unis avaient besoin de centaines de laboratoires biologiques dans le monde entier, sur les territoires de leurs alliés, afin de pouvoir renforcer leur dissuasion stratégique lorsqu’ils ne parviennent pas à rompre l’équilibre nucléaire avec leurs concurrents, et que les armes biologiques et chimiques sont leurs choix.

« La communauté internationale s’est déjà beaucoup inquiétée des activités biologiques militaires américaines. Ils disposent de 336 laboratoires dans le monde. Ce chiffre provient des informations fournies par les États-Unis à la Conférence des parties à la Convention sur les armes biologiques », a déclaré l’ambassadeur chinois aux Nations unies, Zhang Jun, lors d’une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies, le 11 mars, sur la question des laboratoires biologiques américains en Ukraine. Lors de cette réunion, les États-Unis ont accusé sans fondement la Chine de diffuser de la désinformation, alors que la Chine ne faisait qu’exhorter les États-Unis à s’expliquer avec transparence et preuves.

Du Kaiyuan, un commentateur militaire basé à Shanghai, a déclaré que les États-Unis avaient besoin de centaines d’installations de ce type dans le monde plutôt que de se concentrer sur la recherche dans leurs laboratoires nationaux, car « les tests pour les armes biologiques nécessitent des tests réels qui pourraient causer des problèmes juridiques aux États-Unis, mais ils peuvent obtenir suffisamment d’échantillons d’autres pays. »

Préoccupations mondiales

Les préoccupations ne viennent pas seulement de la Russie et de la Chine. Des experts de nombreux autres pays, dont les États-Unis, ont également exprimé leurs inquiétudes à ce sujet.

Jeffrey Kaye, ancien psychologue clinicien à San Francisco, a déclaré au Global Times jeudi dans une interview vidéo que les États-Unis doivent fournir la documentation et s’ouvrir à ce qui se fait réellement dans ces laboratoires en Ukraine.

« Nous devons déclassifier les dossiers remontant jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à la guerre de Corée et à la guerre du Vietnam afin que nous puissions découvrir ce qu’ils font dans ces centaines de laboratoires biologiques. » Mais malheureusement, « le problème est qu’ils [le gouvernement américain] ne le feront pas », a déclaré Kaye.

Sheradil Baktygulov, un analyste politique kirghize indépendant basé à Bichkek, a déclaré jeudi au Global Times : « Les explications officielles des autorités américaines sur les activités de plus de 300 biolabs américains dans le monde ne correspondent pas à la situation réelle sur le terrain. La vérité est beaucoup plus sombre, comme l’ont montré de nombreuses enquêtes indépendantes depuis 2018. »

« De nombreuses épidémies mystérieuses de maladies humaines et de pertes de bétail ont été constatées en Géorgie, en Ukraine et dans les provinces russes limitrophes de ce pays depuis 2007. De plus, les États-Unis conservent leurs armes biologiques en violation des traités internationaux », a-t-il ajouté.

Si les États-Unis sont un pays pacifique et pacificateur et qu’ils suivent les principes démocratiques, alors ils doivent être plus transparents et ouverts sur les opérations des biolabs américains dans le monde, a déclaré M. Baktygulov, notant que « Une plus grande transparence donnera à l’humanité la possibilité de voir au-delà des explications officielles sur les biolabs américains, et les États-Unis pourraient être reconnus comme un partenaire plus fiable au niveau international. »

« À ce stade, toute l’humanité a besoin de transparence, non seulement les personnes sur le champ de bataille, mais aussi le monde entier », a déclaré Abdullah Agar, expert en sécurité et universitaire à l’Université Bahcesehir d’Istanbul, dans une interview récente avec l’agence de presse Xinhua.

Korkut Ulucan, spécialiste turc de la biologie médicale et de la génétique, a déclaré que ces laboratoires doivent être accessibles aux comités scientifiques internationaux, et que leurs activités doivent être contrôlées par plusieurs organisations indépendantes.

« Pour éviter une fuite, ces laboratoires doivent être progressivement évacués avec le plus grand soin, dans des conditions de sécurité de haut niveau et sous la supervision d’un comité de scientifiques, et ils doivent être inactivés », a déclaré à Xinhua Ulucan, également universitaire à l’université Marmara basée à Istanbul et chargé de cours à l’université Uskudar.

Que cachent les États-Unis dans les biolabs découverts en Ukraine ? Infographie : Deng Zijun/GT

Que pouvons-nous faire ?

Selon M. Wang, le problème est que l’ordre international actuel ne peut imposer des restrictions et une répression très efficaces aux États-Unis lorsqu’ils violent les lois internationales ou enfreignent les normes fondamentales des relations internationales, ni les obliger à faire preuve de transparence sur des questions sensibles comme les ADM.

« Donc, si les États-Unis refusent d’être transparents et indifférents aux accusations de la Russie et continuent de faire semblant d’être aveugles aux préoccupations soulevées par les scientifiques du monde entier, Washington ne paiera pas un prix significatif », a-t-il déclaré.

Song Zhongping, expert militaire et commentateur de télévision, a déclaré au Global Times que la communauté internationale peut continuer à faire pression sur les États-Unis pour qu’ils acceptent le protocole de surveillance des armes biologiques de la CABT, car c’est la conduite que les États-Unis devraient suivre, afin de respecter les lois, cela rendra plus difficile pour les États-Unis de poursuivre de telles recherches dans le monde entier.

« Les alliés des États-Unis qui ont coopéré avec eux dans le domaine de la recherche biologique, dans un partenariat militaire ou avec la CIA, devraient également être responsables de la sécurité de leur propre peuple, et ces pays devraient également adhérer à la CABT et exercer le droit de surveiller ce que les États-Unis font dans leur pays « , a noté Song.

Par les reporters du Global Times le 17 mars.

