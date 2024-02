Arrestation de Tibétains opposés à un barrage à Dergué au Tibet : des associations manifestent à Paris le 29 février 2024

Le 14 février 2024, des centaines de Tibétains du comté de Dergué au Tibet ont manifesté contre le projet du gouvernement chinois de déplacer des milliers de Tibétains locaux de leurs terres ancestrales pour la construction d'un grand barrage hydroélectrique autour du fleuve Yangtsé (Drichu). Des associations tibétaines organisent une manifestation à Paris le 29 février.

Le 14 février, des Tibétains locaux de six monastères et d'environ 25 villages ont organisé une manifestation, exprimant leur opposition au plan du gouvernement. Selon divers témoignages, la police chinoise a utilisé des canons à eau, du gaz lacrymogène et des tasers pour réprimer les manifestations. Des vidéo montrent des moines et des laïcs de Dergué, agenouillés devant les autorités chinoises locales et suppliant d'arrêter la délocalisation des villages et des monastères le 20 février.

À la suite des manifestations, les autorités chinoises auraient arrêté de nombreux moines tibétains des monastères de Wonto et de Yena, dans le comté de Dergué, aux côtés de Tibétains locaux participant à des manifestations. La police chinoise aurait mené des interrogatoires sévères de Tibétains arrêtés pour avoir manifesté contre le projet de barrage, certains ayant été soumis à de graves passages à tabac nécessitant des soins médicaux. Des détenus étaient giflés et sévèrement battus. Beaucoup ont dû être hospitalisés dont un moine du monastère de Wonto qui a subi des blessures le rendant incapable de parler et entraînant de nombreuses contusions.

En solidarité avec les Tibétains de Dergué, dénonçant les atteintes environnementales et aux droits de l'homme dans cette région, des associations tibétaines et Etudiants pour un Tibet Libre appellent à un rassemblement place André Tardieu non loin de l'ambassade de Chine à Paris, jeudi 29 février 2024 de 15h à 17h30.