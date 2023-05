Quel est ton revenu ?

Combien d’entre nous consacrons notre vie à notre art sans en être rémunéré ?

J’en suis. Je suis un artiste indépendant, c’est à dire sans contrat de travail ni engagement et pourtant je travaille et je m’engage tous les jours. Je produis des œuvres. Bonnes ou mauvaises peu importe mais je produis, gratuitement. Enfin non pas gratuitement. Et c ‘est là où je veux en venir.

L’art a un coût de production comme tout ce que l’on produit. Ne serait-ce que le toit au dessus de l’artiste indépendant, l’eau chaude au robinet et les factures à payer sans compter ce que consomme un artiste indépendant pour produire l’énergie nécessaire à son corps et surtout son cerveau pour produire son œuvre…

Qui paye l’artiste indépendant ? Pas grand monde en réalité car oui, si l’artiste indépendant est engagé pour une représentation en public, il ne sera pas payé ni défrayé, à peine abreuvé et souvent laissé sans nourriture. Ou alors, très peu et à de très rares occasions. Qui voudrait payer un artiste indépendant que personne ne connaît et qui ne fera pas venir de public et que donc, la pompe à bières elle marche pas… Qui ?

Personne à part les établissements sérieux qui ont un public désireux de découvrir et de soutenir des artistes indépendants et le budget artistique et technique nécessaire. C’est pas ouf... Mais alors, comment fait l’artiste indépendant pour payer son toit et son eau chaude au robinet ?

La charité est son seul revenu. Oui l’artiste indépendant vit de charité. Il fait la manche et touche le rsa à condition de s’inscrire comme demandeur d’emploi et s’engager à chercher un emploi d’artiste contractuel alors qu’il s’emploie lui même à créer ses œuvres et à chercher des contrats d’engagements… Pire, si il ne le fait pas, le rsa lui sera retiré et il devra accepter n’importe quel emploi que l’administration lui proposerait. Bref, être artiste indépendant pauvre et sans public, c’est pas facile…

Vous pensez que ce raté n’a qu’à bosser comme tout le monde, artiste indépendant de mes deux !

Ferme-là je sais que c’est ce que tu penses puisque tu n’intellectualises pas mon métier et tu considères donc que ça n’en est pas un et que l’art, de toute façon, ça ne sert à rien. T’es trop con, ce n’est pas à toi que je m’adresse.

Quant aux autres, oui, oui, les quelques-uns qui rigolent et qui comprennent de quoi je cause, ne pourrait-on pas inventer un système autre que ce fichu rsa pour les artistes indépendants ?

On en parle ?