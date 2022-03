@voxa

La perception du problème est très différente selon les affectations.

J’ai eu la chance de faire un boulot réel et passionnant sans les mauvaises expériences de Lynwec.

Par contre j’ai été vraiment choqué devant ce que j’ai vu dans d’autres régiments où je me suis trouvé en visite. Et je comprends la sensation de temps perdu et de servitude dans laquelle beaucoup se sont trouvés.

Ajoutez à cela que je portais un béret rouge (ce que je n’avais jamais envisagé ni demandé) et qui nous valait du respect et pas ma de « droits » à commencer par celui de ne pas respecter les règles des lambda. Je n’ai jamais été attaqué dans mon régiment par qui que ce soit en dépit de mes « différences » et les attitudes ont toujours été réglées et impeccables, c’était un principe.

Ca a été positif et j’y ai appris beaucoup de choses qui me sont très utiles aujourd’hui notamment dans l’approche des conflits militaires.

Positifs pour certains chanceux, négatifs pour beaucoup, malheureusement... problème difficile à cerner.