Attal s’étale !

Comme le savoir, moins on en a, plus on l’étale… Pourtant, la presse. Purée ! Que n’est-elle pas laudative concernant bambin-Gaby et elle en fait des caisses pour nous vendre un produit, sinon périmé, déjà bien recyclé. Tel le suricate — petit mammifère qui se reconnaît à sa posture caractéristique, debout sur les pattes arrière et qui bondit de trou en trou… Ministériels ; comme l’homme pressé qui sait si bien se planquer, que ses passages, sinon marquants, sont du domaine du néant : il est passé par ici, il repassera par là, caché sous sa burqa. C’est la voie pour devenir ministre premier pour un denier, sanctifié par un Barbier de saint Gabriel : « C’est quoi le sens étymologique de « Gabriel » dans la Bible ? C’est la force de Dieu. C’est le bras armé de Dieu. Notamment pour protéger contre les anges rebelles. Il est missionné pour protéger Dieu, c’est-à-dire Macron, lors des prochaines européennes. » Si de Vinci était là, il repeindrait son mural « la Cène » avec seulement deux personnages, remplaçant aisément les 12 apôtres tel le conseil ministériel du mercredi.

Pauvres français subissant un tombereau d'éloges venant de la part de la presse subventionnée qui se doit de renvoyer son ascenseur à compliments élogieux, je dirais même énamourés :

- BFM-TV : Donc là, on voit un début d’attalisme : le pragmatisme, l’empathie.

- Figaro Magazine : C’est un travailleur infatigable. Il peut enchaîner plusieurs nuits sans sommeil, quitte à dormir plusieurs heures d’affilée le week-end.

- Sur CNews : « La méthode de Gabriel Attal : simplicité et bons sens », comme au 20h de TF1 : « C’est surtout comme ministre de l’Éducation qu’il imprime sa marque. Celle d’un politique méthodique. Sa recette ? Une décision forte, une communication. »

- France 2 : Accompagnant dans le Pas-de-Calais sinistré : « Le nouveau Premier ministre promet des aides et donne le ton. Gabriel Attal à une commerçante : Ne vous démoralisez pas. Il choisit même des mots que prononçait en son temps Nicolas Sarkozy - Gabriel Attal : Vous êtes l’incarnation de cette France qui travaille, laborieuse, qui se lève tôt le matin. En une visite, le style Attal est déjà installé. »[i]

Bizarre par contre qu’elle n’est pas cette journalasse mentionnée un général romain : Attale 1er, qui ma foi fait canon dans la généalogie du ti Attal… Macron ne peut pas en dire autant, gare au crêpage de chignon !

Bon, vous avez compris, n’en jetez plus, la corbeille déborde. Pourtant, il y a des (comme votre serviteur) qui ne mordent pas à l’hameçon, bien trop brillants comme appâts, bien trop trébuchants comme bobards. Ne pas se laisser appâter par cette campagne ressemblant presque aux mots près à celle de Macron 17/22. L’oligarchie sait faire du fric, des coups bas et autres calembredaines manipulatoires du manant, mais question créativité, ça sent le réchauffé malgré tous les moyens mis en branlebas. Avec cette hydre à deux têtes équipée d’une seule cervelle, les sales coups seront téléphonés et les observateurs pourront esquisser les politiqueries attentatoires de la paire des pairs…

Pour moi, l’Attal me fait penser sincèrement à piranhas de Bergerac :

Le Vicomte de Valvert provoque piranhas en disant :

Vous…. Vous avez du nez… Heu… Du nez creux… Très grand, qui toujours sent le vent tourner.

Piranhas manu militari :

On pouvait dire… Oh ! Dieu ! … bien des choses en somme… En variant le ton, – par exemple, tenez :

Agressif : Moi, monsieur, si j’avais autant de nez pour la chose public,

Il faudrait surle-champ comme vous que je l’optimisasse !

Il faudrait surle-champ comme vous que je l’optimisasse ! Prévenant : Gardezvous de votre grosse tête, qui par son poids, de vous faire choir en avant sur le sol !

Descriptif : C’est du bric ! … C’est du broc ! … C’est du bricà-brac !

Que disje, un bien né… Des beaux quartiers !

Que disje, un bien né… Des beaux quartiers ! Lyrique : êtesvous la conque annonciatrice, ou le triton de Jupiter ?

Enfin en un sanglot (oui, il sait le faire).

- Me voilà donc avec ce nez sentant le vent qui est aussi le trait de mon bon maître.



- Qui détruira tout le pays ! Je n’en rougis point, car mon master, je le sers !

Nom de dieu, sauve qui peut, nous avons deux dieux !