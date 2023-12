Attentat de Jérusalem  : Le message funeste du Hamas

Dans les premières heures qui ont suivi l’attentat de Jérusalem du jeudi 30 novembre, au cours duquel trois Israéliens ont été tués et d’autres blessés, et avant que l’identité des assaillants ne soit connue, j’ai pensé qu’il s’agissait d’un attentat perpétré par un loup solitaire. Logiquement, aucune personne saine d’esprit ne peut imaginer que l’un des mouvements palestiniens, Hamas ou Djihad islamique, planifie une telle opération au milieu des efforts régionaux et internationaux majeurs pour prolonger le cessez-le-feu humanitaire de quelques jours.

Une très forte pression internationale a été exercée sur Israël pour que le cessez-le-feu devienne une trêve permanente. Mais à la fin du septième jour du cessez-le-feu humanitaire, la situation stratégique était différente. L’attentat de Jérusalem a fortement réduit les perspectives d’apaisement de la situation. L’optimisme des observateurs et des analystes quant à la possibilité de transformer le cessez-le-feu en un accord à long terme s’est largement évanoui. Le changement dans le discours israélien et la résurgence du ton guerrier sont dus à l’extrême embarras dans lequel se sont trouvés les responsables israéliens après la nouvelle attaque palestinienne qui s’est déroulée parmi les civils, sans parler du retour du conseiller à la sécurité nationale John Kirby à la Maison Blanche pour parler du soutien de Washington à l’option du gouvernement Netanyahou s’il décide de poursuivre la guerre.

Cette position était connue des Américains à l’avance, mais force est de constater qu’elle s’est un peu effacée pendant les jours de cessez-le-feu pour mettre en avant le discours d’appel au calme et de recherche d’un arrêt définitif de la guerre.

Ce qui est étonnant dans cette affaire, c’est que le mouvement Hamas a annoncé sa responsabilité dans l’opération et a appelé à l’escalade quelques heures seulement après l’attentat de Jérusalem. Dans un communiqué, le mouvement a déclaré : « Nous félicitons nos martyrs Qassam Murad et Ibrahim Al Nimr, les auteurs de l’opération martyre ». Il a ajouté : « L’occupant doit sentir sa tête dans chaque ville et village, dans chaque rue et ruelle, parce que nos héros sont réveillés pour prendre leur revanche ».

Il n’y a objectivement pas une seule raison convaincante de mener cette attaque, qui est dirigée contre des civils, à un tel moment. Plusieurs considérations privent cette attaque de toute justification.

Tout d’abord, l’attaque a eu lieu à un moment où le Hamas affirme avoir remporté une « victoire » sur Israël et célèbre la libération de plusieurs dizaines de prisonniers. Mais il ne se soucie pas des plus de 15 000 Palestiniens innocents qui ont été victimes de l’inondation d’Al-Aqsa. La deuxième considération est que les partisans du mouvement Hamas et ses plates-formes médiatiques encouragent une large sympathie régionale et internationale pour la question palestinienne en raison de l’élan créé par le Hamas, comme ils le disent.

Le mouvement a gagné la bataille de l’image et la guerre psychologique avec Israël, selon ces personnes, sur fond de scènes vidéo prouvant que le mouvement remettra les prisonniers et les efforts de ses éléments pour présenter la scène dans un cadre démonstratif qui met l’accent sur les aspects humanitaires dans sa relation avec ces prisonniers.

Et si nous supposons que toutes ces affirmations sont vraies, qu’elles sont réalistes et correctes, comment ceux qui ont remporté toutes ces prétendues victoires peuvent-ils mener une action terroriste qui détruit tout ce qu’ils ont obtenu, qui falsifie leur image et qui ramène à zéro la prétendue sympathie internationale ?

Il n’y a aucune raison de mener l’opération à Jérusalem, dont personne ne peut prétendre qu’elle est dans l’intérêt du mouvement Hamas ou même du peuple palestinien, car il s’agit d’une opération désastreuse par excellence en termes de timing, de résultats et de conséquences possibles. Elle n’a rien à voir avec l’envoi de messages au gouvernement israélien ou à qui que ce soit d’autre. Les messages de cette opération sont bien dans l’intérêt de ce gouvernement israélien. C’est un cadeau pour eux de se débarrasser de la pression demandant la fin de la guerre et de ne pas utiliser l’atmosphère du cessez-le-feu humanitaire pour se calmer et parvenir à un cessez-le-feu permanent. La suite des événements montre qu’il y a une déconnexion totale entre la direction militaire et la direction politique du mouvement Hamas.

Tout le monde travaille de manière isolée

Ou du moins, il y a un manque de coordination, et peut-être une concurrence et un conflit dans la prise de décision. Cela est dû à la multiplicité des centres de décision au sein du mouvement et à la possibilité de confusion et de mauvaise planification et direction dans de telles circonstances.

Mais en supposant que les choses se passent bien et qu’il existe une hiérarchie qui a accepté de mener l’attaque à Jérusalem, nous avons affaire à une milice diabolique qui ne comprend même pas ses propres intérêts. Elle est donc incapable de prendre les bonnes décisions pour le mouvement et pour la vie et les intérêts de ses dirigeants sur le terrain, qui ont une expérience limitée et n’ont pas la conscience et la compréhension nécessaires pour diriger les activités du mouvement.

Mais qu’en est-il du peuple palestinien dans son ensemble ? L’attaque de Jérusalem contre des colons israéliens est un exemple de l’état d’esprit des milices terroristes en général.

Parce qu’elles ont un raisonnement imprudent et à courte vue qui ne fait pas la distinction entre les activités des gangs criminels et le programme de ceux qui prétendent être des mouvements de libération nationale et de résistance qui devraient avoir un plan clair pour maintenir la légitimité de leurs activités et obtenir un soutien international et régional.

Ceux qui ont pris la décision d’attaquer le 7 octobre l’ont fait sans réfléchir et se préparer aux scénarios après l’opération, et sans évaluer la réponse attendue du gouvernement israélien sur la base des preuves disponibles et des conditions politiques pour déterminer les scénarios appropriés pour tout cela selon des évaluations stratégiques précises et pour sauvegarder les intérêts du peuple palestinien.

Cela a été fait sans penser à des cibles réalistes pour l’attaque. Alors que le mouvement Hamas demande la libération des prisonniers, il ignore les dizaines de milliers de victimes et de blessés causés par son acte odieux. La mentalité psychopathe qui a pris cette décision est donc la même que celle qui a décidé de l’attentat de Jérusalem.

L’attaque désastreuse qui a embrouillé la situation et donné au gouvernement Netanyahou une bonne raison de reprendre la guerre, sans que les partisans de la paix et de la stabilité ne trouvent suffisamment de raisons pour convaincre la partie israélienne d’y mettre fin.