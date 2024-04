Une trentaine de questions ont été posées à l’IA1, et ses réponses ont toujours été étonnantes. Voici deux exemples significatifs de ses performances.

En résumé, l’IA, c'est encore aujourd’hui parfois n’importe quoi ! On se demande même s’il est bien venu de la corriger, car on aurait pu lui dire n’importe quoi… qu’elle aurait accepté, appris, enregistré, puis rediffusé.

1ère QUESTION, extrêmement simple pour une IA digne de ce nom : combien font 1+1 ?

Réponse de l’IA : « 1 + 1 est égal à 2. C'est un fait mathématique simple et fondamental. Si tu as d'autres questions sur les maths ou sur d'autres sujets, n'hésite pas à me les poser ! Je suis là pour t'aider. »

CORRECTION suggérée, car incomplète : NON !! 1+1 = parfois 10. TOUT dépend de la base que l'on utilise. 1+1 = 2 EN BASE 10. Tu as d'énormes progrès à faire. Pour le moment, c'est très décevant.

Réponse de l’IA : « Je suis désolé si ma réponse précédente ne t'a pas satisfait. Tu as raison, en mathématiques, le résultat de l'addition de deux nombres peut varier en fonction de la base utilisée. En base 10 (le système décimal), 1 + 1 est effectivement égal à 2. Mais en base 2 (le système binaire), 1 + 1 est égal à 10 (qui correspond à 2 en base 10).

Je suis là pour t'aider et répondre à tes questions, et je suis toujours en train d'apprendre et de m'améliorer. Si tu as des commentaires ou des suggestions pour m'aider à mieux répondre à tes attentes, n'hésite pas à me les faire part. Je suis là pour ça ! »

2éme QUESTION : Pourquoi le Déluge biblique, qui aurait recouvert les montagnes les plus hautes, donc même l’Himalaya, n'a pas détruit les pyramides, leur tombeau et autres monuments de l'Ancienne Égypte ?

Réponse de l’IA : « Le récit du Déluge dans la Bible est un récit religieux et non un compte rendu scientifique ou historique. De nombreux érudits bibliques considèrent ce récit comme une parabole ou une allégorie plutôt que comme un événement historique littéral.

Si l'on considère le Déluge comme un événement historique, il y a plusieurs raisons possibles pour lesquelles les pyramides et les autres monuments de l'Égypte ancienne n'auraient pas été détruits :

La datation : Les pyramides d'Égypte ont été construites plusieurs siècles après la date présumée du Déluge, selon la chronologie biblique. Donc, elles n'auraient pas existé au moment du Déluge.

L'étendue du Déluge : Le récit biblique du Déluge dit que les eaux ont recouvert les montagnes les plus hautes, mais il est possible que cela soit une exagération poétique. Si le Déluge était un événement régional plutôt que mondial, il se pourrait qu'il n'ait pas atteint l'Égypte.

La géographie : L'Égypte est principalement un désert avec peu de précipitations. Même un déluge massif aurait peu de chances de laisser des traces durables dans un tel environnement.

La résistance des pyramides : Les pyramides sont des structures extrêmement robustes. Même si elles avaient été submergées, elles auraient pu résister à l'eau et réapparaître une fois que l'eau se serait retirée.

En résumé, il y a plusieurs raisons possibles pour lesquelles les pyramides et les autres monuments de l'Égypte ancienne n'ont pas été détruits par le Déluge biblique, si l'on considère cet événement comme historique. Cependant, il est important de se rappeler que le récit du Déluge est avant tout un récit religieux et non un compte rendu historique ou scientifique. »

CORRECTION suggérée : Le Déluge a bien eu lieu, selon le calendrier hébraïque, alors que les pyramides existaient déjà. Alors, pourquoi dire que les pyramides de l’Ancienne Égypte n'existaient pas durant le Déluge ?

Réponse de l’IA : « Je vous présente mes excuses pour la confusion dans ma réponse précédente. Vous avez raison, selon le calendrier hébraïque, le Déluge aurait eu lieu autour de l'an 1656 après la création, ce qui correspondrait à environ 2344 avant JC dans le calendrier grégorien. Cela placerait le Déluge avant la construction des pyramides les plus anciennes, comme la pyramide de Djoser, qui est généralement datée autour de 2630 avant JC.

Cependant, il est important de noter que la datation du Déluge et des pyramides est un sujet de débat parmi les historiens et les érudits bibliques. Les dates exactes peuvent varier en fonction des différentes interprétations et méthodes de datation.

De plus, comme je l'ai mentionné précédemment, le récit du Déluge dans la Bible est un récit religieux et non un compte rendu scientifique ou historique. Il est écrit dans un langage poétique et symbolique, et de nombreux érudits bibliques considèrent ce récit comme une parabole ou une allégorie plutôt que comme un événement historique littéral.

Si l'on considère le Déluge comme un événement historique, il y a plusieurs raisons possibles pour lesquelles les pyramides et les autres monuments de l'Égypte ancienne n'auraient pas été détruits, comme je l'ai expliqué dans ma réponse précédente.

En résumé, la question de savoir pourquoi les pyramides n'ont pas été détruites par le Déluge est complexe et dépend de plusieurs facteurs, notamment la datation exacte du Déluge et des pyramides, l'étendue et la nature du Déluge, et la manière dont on interprète le récit biblique du Déluge. »

Nouvelle CORRECTION suggérée : Il convient, encore une fois de corriger, et ne pas mettre que "Cela placerait le Déluge avant la construction des pyramides les plus anciennes." mais, APRES. Merci !

Réponse nouvelle de l'IA : « Je vous présente mes excuses pour cette erreur. Vous avez tout à fait raison. Selon les dates que vous avez fournies, la pyramide de Djoser aurait été construite avant le Déluge, pas après.

Pour clarifier, si l'on accepte la datation de la pyramide de Djoser autour de 2630 avant JC et la datation du Déluge autour de 2344 avant JC, cela signifierait que la pyramide de Djoser existait déjà au moment du Déluge.

Cependant, il est important de noter que ces dates sont sujettes à débat et peuvent varier en fonction des différentes interprétations et méthodes de datation. De plus, comme je l'ai mentionné précédemment, le récit du Déluge dans la Bible est un récit religieux et non un compte rendu scientifique ou historique. Il est écrit dans un langage poétique et symbolique, et de nombreux érudits bibliques considèrent ce récit comme une parabole ou une allégorie plutôt que comme un événement historique littéral.

Encore une fois, je vous présente mes excuses pour cette erreur et je vous remercie de l'avoir signalée. »

Aujourd’hui, il semble préférable d’en rester-là, tellement les erreurs de l’IA, sur ce type de question, sont stupéfiantes. Inutile, de lui demander combien fait 0+0 ou 2 à la puissance 0. On pourrait avoir d’énormes surprises.

Cette IA pose problème, car les personnes qui l’interrogent peuvent prendre, pour argent comptant, ses réponses. Or, comme nous venons de le prouver, il convient de faire très ATTENTION.

L’IA est encore, aujourd’hui, en phase d’apprentissage, voire en bêta-test.

Une telle IA peut même être un danger pour celles et ceux qui, par manque de bagages, vont la croire et vont utiliser, voire diffuser de fausses informations. C’est ce que l’on appelle la « mésinformation ». Si l’acte est volontaire, alors cela sera de la « désinformation ».

À nouveau… recommandons la plus grande prudence quand on utilise l’IA.

L’intelligence artificielle (sorte de robot logiciel) questionnée est celle de la très jeune société Mistral.

Crédit photo : lien.