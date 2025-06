C’est un appel que je fais, car je me retrouve dans une situation inextricablement dramatique, et peut-être que certains lecteurs pourront me donner un coup de main. Je suis en Bretagne, à Brest et recherche un logement. À ma grande déconvenue, je viens de découvrir à mes dépens qu’il m’était impossible de me loger. Les loyers ont explosé, mais surtout, c'est mon manque de références, feuilles de paie et imposition dû à mon long séjour à l’étranger qui coince pour les agences immobilières, et n’ayant pas de personne pour me cautionner, je reste dehors...

Début août, j'étais en Côte d'Ivoire, tout allait bien, sauf que : j’ai eu un infarctus. J’ai décidé de venir en France me faire soigner. En Bretagne, un ami a bien voulu accepter que je vienne chez lui poser mes valises et dès le lendemain de mon arrivée, je suis allé aux urgences de l’hôpital de la cavale blanche à Brest, où d’ailleurs pendant dix jours, j'ai été très bien soigné par un corps médical efficace, sympa et humain. C’est à mon retour chez cet ami que j’ai découvert « l’horreur immobilière brestoise »… Chez Airbnb, 1000 euros mensuels est un minimum. Les chambres chez l’habitant, entre 500 et 700 euros mensuels ; là, je suis refusé partout, car pour mon malheur, mon âge est indiqué : née en 1954, veut dire vieux et donc ce sont des séries de « non » pour ces locations. Pourtant j’ai indiqué « déplacement professionnel », parce qu'employé par une société de cours d’anglais en présentiel et distanciel, prouve que je suis actif et en capacité de payer un loyer. J’ai fait le tour des solutions sociales : L’ASAD. Le CDAS. Le CCAS, des villes de Brest, Morlaix, pour entendre de venir pour qu’on m’aide à remplir un dossier, mais unanimement toutes les assistantes sociales m’ont dit qu’il n’y avait aucun logement disponible. J’ai suivi leurs conseils et ai fait une demande de logement social, qui déjà prendra 30 jours pour vérifier mon dossier d’inscription et que de toute manière, on m’a bien précisé que la liste d’attente est très longue… J’ai consulté le site pour une garantie visale avec Action logement, un Organisme qui peut être caution, se porter garant pour le futur locataire auprès du propriétaire ; sauf que je ne rentre pas dans les cases de cet organisme pour être aidé. Voila, c’est le tour complet des solutions pour un quidam qui se retrouve parachuté en milieu « hostile »… En dernier recours on m’a indiqué le 115, ou le soir après mes cours je me retrouverai s’il y a de la place avec pas mal de drogués, et autres cassos, et à 6 heures le matin, dehors…

Le but de ce papier n’est pas de pleurnicher sur mon sort, d’ailleurs assez commun de nos jours, mais d’utiliser les RS, afin que peut-être un/une propriétaire puisse aller au-delà de toutes ces références paperassières, et de recréer un rapport humain, ainsi me louer une chambre, un studio dans lequel je pourrai poser mes affaires et aller travailler comme enseignant. Donc, n’hésitez pas d’envoyer des commentaires pour m’aider à trouver ce logement. Je ne peux que vous remercier d’avance.

Ps : certains diront « ha oui, lorsqu’il est malade, il revient en France se faire soigner » ; je répondrais que durant vingt ans, j'ai enseigné dans des établissements français, et que j’ai donné ma vingtième année aux armées pour le service militaire, je ne vole donc personne, je crois non ? Je ne peux plus partir à l’étranger, car mon état cardiaque ne me le permet plus, je suis donc assigné en France. C’est un peu gâcher le bon boulot des médecins de m’avoir sauvé la vie, pour que je me retrouve à vivre dans la rue ; ironique mon cher Watson, isnt’it ? Pour infos, je dois travailler, effectivement avec seulement 89 trimestres pris en compte pour ma retraite, je culmine à la somme faramineuse de 583 euros mensuelle… Bon, j’espère n’avoir fait pleurer personne dans les chaumières ! Alors rions, car de toute manière cela finira bien un jour… Et pis mon anniv arrive ; 70 ans le 17 septembre ! N’oubliez pas de sabrer le champ pour moi !

Georges ZETER/ septembre 2024

Souffle à la vie : La vie est belle (film, 1997)

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_vie_est_belle_(film,_1997)