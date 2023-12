Au secours, Poutine va envahir l'Europe (encore une fois), affirme Biden.

C'est (presque) en ces termes que Biden s'adresse aux Américains afin d'obtenir l'accord des républicains pour octroyer 60 milliards supplémentaires à l'Ukraine, après le refus des républicains qui voulaient obtenir en échange de leur accord 20 milliards pour la « sécurisation » de la frontière sud des USA.

Dans le cadre des discussions concernant l'aide supplémentaire de 60 milliards à l'Ukraine, Biden menace que si Poutine gagne en Ukraine, il va attaquer l'OTAN : « si Poutine prend l'Ukraine, il ne s'arrêtera pas... il continuera à se déplacer et à attaquer un allié de l'OTAN. »



Nous voilà prévenus ! Poutine va venir nous envahir. Et si on ne fait rien, les Russes vont envahir l'Europe, armés de pelles certainement, pour récupérer nos vieilles machines à laver.

À en croire Biden, la vieille baderne qui dirige les États-Unis, si les 60 milliards de dollars pour l'Ukraine n'étaient pas débloqués, cela signifiera la défaite de l'Ukraine face à la Russie et cela marquera le début de l'invasion de l'Europe par les Russes.

Mais le Sénat américain a bloqué la soumission au vote d'un projet de loi visant à aider Kiev, car les républicains veulent obtenir 20 milliards pour « sécuriser » la frontière sud des États-Unis, ce que refuse Biden.

Biden nous propose un scénario catastrophe de l'invasion de l'Europe par les orcs russes à cause des 20 milliards que réclament les républicains.

Soyons sérieux ! Si les dirigeants américains croyaient un seul instant à la réalité des prétendues menaces russes, se soucieraient-ils de ces 20 milliards de dollars réclamés par les républicains ?

Ils nous disent, d'une part, que ces 60 milliards de dollars sont essentiels à la sauvegarde de la démocratie et la liberté de l'Europe, et d'autre part, ils risquent le sort de l'Europe pour 20 malheureux milliards de dollars.

Le soutien de l'Ukraine serait la chose la plus importante au monde, mais pas au point de conclure un accord avec l'opposition politique américaine. Apparemment Biden préfère voir une invasion russe en Europe plutôt que de faire un compromis politique avec les républicains.

Faut-il le préciser, si la possibilité d'une invasion russe de l'Europe, déclenchant l'article 5 impliquant directement les Américains, avait le moindre fondement, les dirigeants des États-Unis auraient déjà versé les 60 milliards que réclame Zelinsky et le secrétaire à la défense Lloyd Austin n'aurait pas eu besoin de menacer :« nous enverrons vos oncles, cousins et fils pour combattre la Russie »

Le destin de l'Europe serait en jeu pour 20 malheureux milliards de dollars qui seraient le prix à payer pour permettre l'envoi de 60 milliards supplémentaires à l'Ukraine.

Et il nous faudrait les croire bien évidemment. Ceux qui, aux États-Unis comme en Europe, veulent poursuivre cette guerre « aussi longtemps qu’il le faudra » ont besoin de faire croire tout et son contraire, et il n'est pas étonnant d'entendre ces menteurs dire en même temps que l'Ukraine va gagner et que l'Ukraine va perdre si on ne lui verse 60 milliards, que la Russie est au bout du rouleau et en même temps qu'après la victoire en Ukraine, Poutine envahira le reste de l'Europe.

Que de changement depuis la contre-offensive du 5 juin qui devait en théorie faire fuir les Russes jusqu'en Sibérie. Nous aurait-on menti à l'époque ?

Et si on nous mentit jusqu'à présent, pourquoi devrait-on les croire maintenant ?

Ils continuent à nous raconter que l’Ukraine va gagner, ou qu'elle est en train de gagner, mais ils n'hésitent pas à raconter en même temps que si on arrête de financer l’Ukraine, la Russie va gagner et se retrouver aux portes de L’OTAN et déferler sur l'Europe.

On pourrait presque croire que la Russie fait exprès de se retrouver ainsi aux frontières de la Pologne et de la Finlande ainsi que des Pays Baltes.

Et si l'Ukraine adhérait à l'Otan, alors la Russie serait encore une fois aux portes de l'OTAN !

Que devrait faire la Russie ? Je crois bien que la Russie n'a d'autre choix que de déménager un peu plus loin pour ne pas être en contact avec l'OTAN.

Si on en croit les chefs de l'Occident, la victoire de la Russie en Ukraine représente un danger pour l'Europe, mais faut-il rappeler qu'il n'y aurait pas eu victoire de la Russie et en conséquence, aucune supposée menace de la part de la Russie, si les Américains n'avaient pas tenté de faire adhérer l'Ukraine à l'OTAN.

Les petites pompom-girls habituelles vont nous dire que l'Ukraine avait le droit d'adhérer à l'OTAN et que les Russes n'ont pas droit à la parole sur ce sujet, puisque cela relève de la volonté de l'Ukraine. Mais la volonté d’adhérer à l'OTAN était-elle vraiment du fait de l'Ukraine ?

Qu'est-ce qui a donné le droit aux Américains d'organiser deux coups d'État en Ukraine pour mettre au pouvoir un gouvernement fantoche à la solde des Américains pour faire adhérer l'Ukraine à l'OTAN ? Quels sont les arguments de ceux qui se prévalent de l'ordre mondial ?

La victoire de la Russie serait une menace pour l'Europe, mais une éventuelle victoire de l'OTAN contre la Russie ne serait pas un danger pour la Russie alors que les États-Unis ont déployé tant d'efforts et de dollars pour pousser l'Ukraine dans l'OTAN.

Si les Américains et les Européens s'inquiètent tellement de voir la Russie se retrouver aux frontières de l'OTAN, comment expliquer leurs continuels complots pour renverser les gouvernements des pays proches de la Russie ?