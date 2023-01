Au sujet des retraites

Je me demande si l'équipe au pouvoir est consciente de ce qu'elle fait depuis pas mal de temps maintenant, et même si les députés en général sont conscients !





- avec cette réforme toutes les familles sont impactées, notamment les étudiants faisant des études "longues" … bac à 18 ans, 5 ans d’Université .. entrée sur le marché du travail à 23 ans, 42 annuités, donc retraite à 65 ans !





- ensuite on a le fameux fonds de réserve des retraites, créé par Jospin, et dans lequel se sont servis Xavier Bertrand et Erix Woerth sous Fillon – Sarkozy, ce Fonds de réserve est aussi géré de manière "privée" et finance divers projets !!!

Rappel : Il y a quinze ans, le 14 avril 2008 exactement, le Canard Enchainé révélait que la vénérable Caisse des Dépôts et Consignations (CdC), avait mal évalué le crack boursier et perdu 3 milliards d'euros en trois mois, au détriment du Fonds de Réserve des Retraites, le FRR, que Jospin avait créé en 2002, en le dotant de 30 milliards d'euros. Ce FRR devait atteindre 300 milliards d'euros en 2020, pour garantir le financement des retraites. Les différents gouvernements Sarkozy et Hollande, mais surtout le gouvernement Fillon avec les ministres du Travail Xavier Bertrand et du Budget Eric Woerth (cf leurs propres déclarations), ont "pioché" dans le fonds pour combler des déficits divers et variés. Selon son site internet, au 31/12/2016, le FRR disposait d'un "Portefeuille" de 36 milliards d'euros, total des actifs de "couverture" et ceux de "performance" (SIC, allo les experts !). Donc, en 16 ans d'existence, le Fonds devant garantir nos pensions de retraite n'a augmenté que de...6 milliards d'euros et en 2020 il devrait disposer de 300 milliards d'euros !





- ensuite on a : où sont gérées, et par qui, les cotisations ? Dans les pays de l'est (j'ai été secrétaire général d'un fonds de pension privée (AG2R) en RO, ça a duré 1 an et AG2R s'est retirée tellement ça puait) les gestionnaires n'avaient aucune obligation de rendre compte sur ces points précis, juste de donner les résultats de gestion strictement sur le territoire roumain !!! C'est apparemment le modèle vanté par Bruxelles, donc je déclare que j'ai fait +2% sur le pays mais en placement externe jai fait +20% ... avec l'agent des cotisants, lesquels cotisants auront un capital augmenté de 2% et les actionnaires se partageront le reste !





- Borne a déclaré qu'elle veut maintenir le système par répartition, c'est totalement faux pour 2 raisons : l'une est que Bruxelles est contre et les fonds de pension privée aussi, l'autre est qu'il faut une économie saine et en croissance et aussi une population en croissance "mesurée"



or nous ne sommes plus dans un capitalisme de croissance, mais dans un capitalisme de spéculation ...



…et récupérer les cotisations retraites des travailleurs semble être le stade suprême de ce capitalisme !





Donc méthodiquement, systématiquement ... on capitalise et annuellement on se répartit les bénéfices, voire même on fait faillite après avoir mis l'argent aux Bermudes ou au Luxembourg !