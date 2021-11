Aux armes citoyens !

@ⓡⓔⓟⓣⓘⓛⓔ

Bonjour à toi

On a vu aussi qui pendant les retraites ou ce porc à essayé (et parfois reussi) à monter les génération d’une meme famille les uns contre les autres ...

Puis si nous commencons à faire la liste nous n’avons pas fini...



Comme dis le 1er commentateur, pour l’instant le marqué au fer rouge et le paria c’est bien moi qui refuse de me faire injecter un proto non validé

j’ai ENCORE le droit de ne pas etre totalement inconscient ? non ?



Il m’est possible prendre le metro (sur bondé) et le rer (sur bondé aussi) sans paSS et pas le tgv ou chaque place est réservée donc forcément bien moins surbondée que le metro ou le rer



On se fous de la gueule de qui ? la



On ouvre les frontieres du monde entier e-t a tout va et l’on les place en meme temps à nos portes, on nous flique comme jamais et nos libertés partent à volo et l’auteur nous cause de fachisme et de totalitarisme...

du a ses fantasmes / ou son ideologie ou fanatisme



Bref....