Avec un sacré élan

La ville de Tarbes dispose d'un lieu merveilleux, le jardin Massey. Il a un goût de Luxembourg si l'on est de Paris, un goût de Tête d'or si l'on est de Lyon, et si l'on est de Rennes un goût de Thabor ... romantique, dix-neuvième... peu importe... des arbres magnifiques ...des couleurs...un calme...on l'aime et il y a un kiosque.

Echanger sur notre lien à l'animal

C'est d'autant plus le moment d'aller le voir qu'on va pouvoir y trouver de drôles de bêtes...dont un élan extraordinaire, vraiment il crève l'écran. Victoria Klotz sculpteuse habitante de notre territoire aime les animaux, elle dit même : "la rencontre avec l'animal est ce qui me remplit le plus de joie"... on est quelques-un.e.s comme ça. Avec le Parvis scène nationale elle a eu la riche idée de réunir des citoyens un samedi midi pour parler justement du lien que nous avons à l'animal. C'était le samedi 26 novembre 2022.

Sous le kiosque nous avons discuté

Nous n'étions pas nombreux, une dizaine ... mais comme on dit la qualité était là... on a pu entendre des mots qu'on n'entend pas souvent et encore moins publiquement, comme "douceur" par exemple... il y a une attente dans la population de ce côté-là du monde. C'est sous le kiosque que nous étions bien installés et nous avons discuté tout en pique-niquant.

Il sait boucher ses narines

Victoria a eu la bonne idée de lancer le débat en nous proposant de dire quelques mots sur l'animal qui nous venait à l'esprit. Elle a commencé avec son élan qu'elle est allée rencontrer en Suède où on rentre dedans avec des voitures sur les routes comme nous les hérissons ou les crapauds et où on le mange... mais c'est pas ça le plus important. Le plus important c'est qu'elle nous a donné à l' imaginer ce "plus grand cervidé du monde" dans son lac en train de plonger sa tête sous l'eau en bouchant ses narines pour se nourrir des plantes aquatiques. On l'a vu à travers ses mots dans des tourbières... elle souhaite qu'un jour il revienne en France... il y vivait il y a longtemps et participait de l'équilibre des zones humides.

On sait enfin à quoi pourrait servir l'hiver

Puis après est venue de la bouche d'un participant l'hirondelle dont le retour au printemps est si significatif qu'on peut dire qu'on sait enfin à quoi pourrait servir l'hiver dans le futur... à préparer le retour des hirondelles...qui se rarifient tellement, espérons que jamais elles nous laissent seuls... même si on l'a bien cherché. A ce moment nous avons parlé de l'ABC cet Atlas de la Biodiversité Communal qui nous permet quand il est mis en place avec l'aide du ministère de donner aux yeux des habitant.e.s une plus grande valeur patrimoniale aux bêtes et aux plantes de notre territoire. Qu'est-ce qui aurrait plus de valeur que le vivant ? "Ce n'est pas le langage des peintres mais le langage de la nature qu'il faut écouter, le sens des choses elles-mêmes, car la réalité est plus importante que le sens des images." —Vincent Van Gogh. Phrase du génie de la peinture, bonne à rappeler quand des jeunes anglaises transgenres projettent au musée de la soupe sur les tournesols et que de nombreux hommes bien installés qualifient ce geste de “contreproductif“ dans la lutte pour l'écologie.

Son animal : le cochon.

Ensuite il y a eu l'écureuil, la cocinelle ... la nôtre remplacée par les chinoises... alors sont venus dans la conversation, les rossignols du Japon bien présents en Bigorre, les perruches... il y en a des sujets. Le jeune homme étudiant à Science po, lui, a choisi le cochon en montrant une touchante compassion pour les animaux qu'on maltraite dans les élevages concentrationnaires. L'association L214 a été évoquée. Thomas jeune garçon, il n'avait pas dix ans, a pris la parole en faveur de l'orang-outan et a fait le lien entre sa disparition et la production d'huile de palme.

Connaître des expériences de nature en milieu scolaire

Une enseignante d'anglais s'est montrée très motivée pour que les élèves enfin, de façon généralisée, connaissent dans le cadre scolaire des expériences de nature... Nous avons parlé à cette occasion des Rencontres internationales de la classe dehors qui auront lieu à Poitiers du 31 mai au 4 juin prochain... occasion rêvée pour toutes et tous, élèves, parents, enseignant.e.s... de dire la valeur que nous donnons aux expériences de nature.

La force de la culture, la force du beau.

Nous avons vécu une expérience très riche, nous pouvons maintenant affirmer qu'il n'y a pas qu'à l'assemblée nationale, pour encore une minorité, qu'il y a de l'intérêt pour la cause animale... elle fera forcément son chemin. L'idée de mobiliser les habitantes et habitants d'un territoire pour en parler tombe tout à fait à propos et la corrida n'est pas le seul sujet. Celles et ceux qui viennent de la culture comme Victoria peuvent peut-être bien aller plus vite dans ce champ que celles et ceux qui arrivent avec un lourd bagage scientifique... "la beauté sauvera le monde" disait Dostoïevsky... je le crois... Nous sommes plusieurs à être repartis avec un sacré élan.