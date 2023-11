Aveu surprise de Netanyahou : Israël n’a pas réussi à minimiser les pertes civiles

Ces derniers jours, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s’est lancé dans une campagne médiatique aux États-Unis, à un moment où l’opinion publique américaine est de plus en plus divisée sur l’action militaire d’Israël à Gaza et sur le nombre croissant de victimes civiles.

Mais dans une nouvelle interview accordée à la chaîne CBS, il a fait un aveu surprenant, d’autant plus surprenant qu’il est actuellement sous surveillance après que des institutions internationales, notamment un groupe d’experts des Nations unies, ont accusé Israël de mener un « génocide » et de commettre des « crimes de guerre ».

M. Netanyahu a reconnu sur la chaîne CBS qu’Israël n’avait pas réussi à minimiser le nombre de victimes civiles.

Il en a finalement imputé la responsabilité au Hamas, tout en promettant que l’armée israélienne « essaierait de finir le travail » d’éradication du groupe terroriste islamiste.

Mais il a souligné avec des mots étonnamment directs que :

Il a présenté le contexte comme étant celui où le Hamas empêchait les civils de quitter le nord de Gaza « sous la menace d’une arme ».

Il a affirmé que le Hamas avait « tiré sur les couloirs de sécurité que nous avons mis à la disposition des Palestiniens ».

Ces dernières semaines, Israël a largué des centaines de milliers de tracts sur la bande de Gaza, avertissant les civils de quitter le nord de la bande de Gaza, qui comprend la ville de Gaza, très peuplée, et de se diriger vers le sud.

Mais cette semaine, Israël a également demandé aux habitants des régions du sud d’évacuer.

Les Palestiniens ont déclaré qu’ils n’avaient nulle part où aller, d’autant plus que le point de passage de Rafah vers l’Égypte reste fermé à tous, à l’exception des détenteurs de passeports étrangers.

Les responsables palestiniens ont cherché à réfuter la présentation narrative de la crise de Gaza par Israël et les États-Unis à l’ONU :

In less than 2 minutes, the representative for the State of Palestine at the UN, eviscerates the entire myth of Western "civilization" under the US Military Industrial Complex. This should be mandatory viewing in schools and universities throughout the Western world, if we do… pic.twitter.com/nSN5wBXtJs

— Robin Monotti (@robinmonotti) November 16, 2023