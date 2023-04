Aveugles, sourds, et perdus

En France, comme tous les pays latins, nous avons le don de parler afin de conjurer toutes les épreuves, masquant souvent les peurs. Les écolos nous ont habitués à parler beaucoup, dès l’instant où l’on touche l’ordre établi de la nature. Ils critiquent quand l’eau manque, ils critiquent quand les torrents sortent de leur lit, ils critiquent quand on veut faire des barrages en hautes montagnes pour endiguer les catastrophes. Mais aujourd’hui, pour une fois, ils voient dans les bassines une catastrophe nationale géante, et une insulte à la raison. Le seul tort qui les incombe, c’est de ne pas proposer d’autres solutions existantes. Avec les écolos, rien n’est facile, aucune solution ne leur plait.

La guerre des cuvettes comme dérivatif

Une histoire de fous au royaume de l’absurde. En résumé, nous avons des régions touchées par la sécheresse avec pour conséquences ;

Des rivières moribondes ou furieuses

Des nappes phréatiques sans réserves suffisantes, même en hiver

Des terres agricoles sèches pour les agriculteurs maraichers

La seule solution trouvée étant de creuser des bassines géantes pour accueillir de l’eau venant dont on ne sait d’où, ou pire pomper le peu restant des nappes phréatiques.

Ces mouvements de protestation perçus comme habituels, prennent des allures d’insurrection avec les violences incontrôlées faisant des morts. Il n’y a rien de plus stupide que de mourir pour de mauvaises raisons.

La connerie, c’est la décontraction de l’intelligence,

nous disait Serge Gainsbourg, fin observateur de la Société dans son ensemble.

Notre connerie consiste essentiellement à se focaliser uniquement sur notre nombril, que l’on juge le plus beau du monde. Regarder et voir, ce n’est pas pareil.

En effet, en Espagne, les paysans ont changé leurs façons de cultiver la terre, au lieu de pleurer sur le manque d’eau. Plus précisément l’Andalousie, d’apparence plus proche du désert que les Deux-Sèvres, a réussi malgré tout à devenir un leader en production de légumes et de fruits. Aux dernières nouvelles, la culture des fruits exotiques, peu gourmande en eau, a commencé chez elle. Notre absence de curiosité, nous prive de chercher, donc de trouver des solutions.

Les israéliens ont construit des usines de dessalement, et le Figaro titrait le 4 novembre 2022 « Le miracle israélien : comment le pays a fait d’un désert, une oasis ? » tout simplement en pompant la mer avec le peu de côtes accessibles.

En plus, on nous annonce que les niveaux des mers et des océans vont monter, pourquoi ne pas s’en servir ?

Vous m’excuserez certainement d’avoir une intelligence si courte, en proposant des solutions si simples, les écolos vont critiquer la chose au nom des petits poissons.