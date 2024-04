Ayisha Siddiqa : l’union du climatisme et du racisme

Il ne faudrait pas passer non plus à côté d’une autre partie du sujet évoqué ici.

Le RN (l’extrême-droite) vient de réinventer l’eau chaude.

Bien sûr qu’il existe un racisme anti-blanc. Et aussi un racisme anti-juif, anti-noir, anti-musulman, anti-chrétien, anti-asiatique, anti tout ce qui dérange un groupe qui cherche des boucs émissaires à ses difficultés et/ou injustices, qui généralise tels ou tels propos, comportements ou événements. À chaque fois encouragés, entretenus et récupérés par des démagogues de tous poils qui pour se faire reconnaître comme leaders préfèrent ce genre de posture et explications plutôt que d’avoir à expliquer quels intérêts ils défendent vraiment et ce qu’ils comptent faire et comment. Parce qu’alors ceux qu’ils cherchent à séduire et abuser les rejetteraient pour ce qu’ils sont en réalité.

Le RN vient de réinventer l’eau chaude et bien sûr ce n’est pas gratuit, c’est très électoralement intéressé. Les mauvaises langues disent qu’il faut comprendre. Sans cette supercherie qu’il faut inlassablement nourrir, le RN malgré ses tentatives de se faire passer maintenant pour un peu tout (gaulliste, chevénementiste, écologiste, anti-capitaliste, anti-libéral...cela dépend du moment et surtout de l’interlocuteur), un peu tout sauf ce qu’il est et a toujours été comme quand la France est redevenue la France, après la seconde guerre mondiale, un groupuscule d’excités et de démagogues tentant de faire feu de tous bois. Il ne tient qu’à nous en reprenant la responsabilité de voter à toutes les élections et bien sûr dès le 1er tour dans les scrutins à deux tours, de le remettre à sa place et de priver les milliardaires des chaînes d’info et des enquêtes d’opinion de leur jouet favori depuis 2017.

N’oublions pas que notre abstention massive qui le sert si bien, lui et son pseudo-adversaire, surpasse en réalité toujours tous ses scores électoraux en remettant ainsi les pendules à l’heure mais permettant à son adversaire d’être élu par défaut par des gens qui ne veulent pas de lui mais encore moins de l’autre.



C’est manier le soufre que de dénoncer le racisme anti-blanc en appliquant les procédés du racisme à ceux qui ont le tort d’être des adversaires politiques et de ne pas penser comme vous. On revient là à l’ADN originel dont on veut les bénéfices des méthodes et des principes tout en prétendant avoir changé afin d’élargir son électorat. Après avoir approuvé le libéralisme conduisant au mondialisme du dumping social, avoir combattu les politiques de la ville visant à démanteler les ghettos de pauvres et d’immigrés, le RN tente de récupérer encore et toujours les désordres ainsi produits en récupérant leurs bénéfices électoraux, semant la confusion et la division entre les classes moyennes et populaires au bénéfice de la caste des milliardaires sans laquelle il n’aurait pas l’exposition médiatique et sondagière dont ils lui font le cadeau intéressé.