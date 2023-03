Banquier, donne-moi mon fric !

Vivre dans une société qui, si était une personne serait démente, schizo et autres anomalies d’une cervelle mise au bain-marie. Pour illustrer, voici une édifiante tite histoire que je m’en va conter et qui, de part sa teneur montre à quel point la société française est devenue, un être sous camisole forcée.

Un homme va à sa banque pour y retirer 15.000 euros en liquide. Il fait part de son désire à l’employé qui lui répond que c’est impossible, la banque ne donne que 1.500 par semaine. Il discutaille, l’employé s’enquière auprès du chef d’agence, qui confirme. Comme le quidam insiste avec fermeté et politesse, finalement le responsable lui dit qu’il faudra attendre 4 jours, à la condition que le client apporte tous les justificatifs et preuves pour cette dépense de 15.000 euros. Vous lisez bien, justifier ses dépenses afin de pouvoir utiliser son argent !

Trouvant cela aberrant, le client s’insurge quelque peu, ce qui provoque chez le responsable d’agence un : « Puisque vous insistez tant, vous devez signer une décharge et ensuite je dois vous signaler au régulateur pour qu’il enquête » en clair, la police. « De plus, cela aura pour conséquence la fermeture de votre compte. » Ainsi soit-il ! Histoire de bien enfoncer le clou, car le client se fait entendre tellement la situation est hors sol, le responsable dit alors au client « Peut être vous ne vous souvenez pas mais il y a quelques années des gens comme vous sont venus retirer des grosses sommes et ont commis des attentats et qu’il y a eu des centaines de personnes qui sont mortes », l’employé insiste « Et bien oui, moi personnellement je n’ai pas envie de me faire tuer demain, je préfère donc savoir ce que vous aller faire de cet argent ! » En gros, ce client se retrouve accusé d’être un terroriste ou au moins un de ceux qui financerait…Et oui, en ce monde impossible tout est possible, les fous sont dehors les rationnels dedans !

Quelle leçon en tirer ?

Depuis une trentaine d’années, mais surtout depuis le tournant 9/11, les sociétés occidentales par leurs têtes ont organisées l’hystérie généralisée, distillées la peur, et en appuyant bien fort supportées par les médias, que ce monde était rempli à ras bord de terroristes, d’anarchistes, d’antisémites et j’en passe passe-plat. Ces employés de banque, certainement jeunes car malléables et corvéables n’ayant connu rien d’autre, ne peuvent dans leur pauvre cervelle déjà délabrées débiter que la doxa à chaque mot. D’ailleurs lorsque je suis en contact avec eux, je les regarde bien droit dans les yeux et ne vois qu’un regard de poisson mort avec en dessous une bouche qui débite toutes les âneries des éléments de langage appris durant des séminaires à rendre dingue un poulpe dépressif. Les grands méchants loup-loups ont su dresser des barrières entre eux et nous, et ainsi ne pas être emmerdés (excusez du mot) par des questions oiseuses qui forcerait à réfléchir, à ne pas appliquer ces règlements débiles, à être soi, en soit !

Les banques…Plus généralement

Hausse des intérêts et des taux variables, frais bancaires en expansion, spéculations sur les matières premières et l'alimentation pour s'enrichir en appauvrissant les peuples, affaires troubles en des contrées saumâtres, subprimes, traders, collusion entre les lobbies de l’armement, des labos, blanchement de l’argent sale et aberration des paradis fiscaux... Nous payons sur nos revenus pour leurs "erreurs" préméditées afin qu'elles puissent faire encore plus de profits sur notre dos sans que nous réagissions. A quand allons nous réagir ?

Mais que se cache-t-il donc aussi derrière ces grandes restrictions bancaires ?

Aujourd’hui, l’argent que prêtent les banques n’est qu’une ligne virtuelle, sur un compte virtuel où il suffit de presser « enter » pour créer de l’argent. Quant aux dépôts, eux travaillent et font des petits, sauf que dans le bilan d’une banque cela représente peanuts. La grosse galette étant le second marché, qui ne fait que tourner sur lui-même en ne produisant que des chiffres virtuels. L’argent fait de l’argent sans produire quoique ce soit. Les milliardaires sont riches en lignes de crédit, mais en deux coups de cuillère à pot tout peut s’effondrer en un instant ; un certain d’entre eux a perdu 40 milliards virtuels en 1 jour.

Imaginons une seconde que chacun veuille retirer ses avoirs en monnaie sonnante, et bien, comme vu au Liban, Grèce et autre Argentine, les guichets sont fermés pour cause de manque de liquidités. Ce qui veut dire que tout le système repose sur des sables mouvants prêt à nous aspirer vers les abysses de la faillite généralisée.

Pas étonnant que le gugusse de la vidéo ci-dessous s’est vu être pris pour un thon. Seule solution ? Se constituer un matelas en cash, construire un bunker, faire blinder les murs de sa chambre, acheter un coffre et le glisser sous le lit.

« Hélas ! Mon pauvre argent, mon pauvre argent, mon cher ami ! On m'a privé de toi ; et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie ; tout est fini pour moi, et je n'ai plus que faire au monde ! Sans toi, il m'est impossible de vivre. »

(Harpagon acte IV, scène VII)

Georges Zeter/mars 2023

La vidéo ; JE TENTE DE RETIRER 15 000€ DE CASH À LA BANQUE... CA TOURNE TRÈS MAL

