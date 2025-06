BATACLAN : 10 ans après, Patrick Jardin réclame la vérité sur la disparition de sa fille Nathalie

@La Bête du Gévaudan



Vous parlez et vous faites du bruit comme un fusil automatique et je suppose aussi la fumée et les vapeurs qui vont avec

Trêve de plaisanterie, si les forces sociales et politiques qu’expriment un mouvement comme LFI pouvaient s’exprimer et étaient traitées au même niveau que les autres un peu partout dans l’UE, c’est pas grand-chose, juste en principe le fonctionnement ordinaire d’une démocratie avec un système d’information diversifié et non dépendant du pouvoir des oligarques qui nous imposent leur musique, l’usage des sondages régulé par une instance de déontologie, des droits institutionnels garantissant l’implication et la représentation des citoyens, la responsabilité des dirigeants politiques vis-à-vis de leurs résultats et promesses comme chacun d’entre nous l’est dans le quotidien de sa vie professionnelle et personnelle, alors il n’y aurait pas eu de première ni de seconde guerre d’IRAK, pas de destruction de la société civile (la moitié des forces militaires d’occupation américaine alors relevaient alors d’organismes privés), pas de Daesh et au bout du compte pas de Bataclan. Et vous feriez moins de fumée et vous vous en porteriez mieux et tout le monde avec.