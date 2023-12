Biden est Russe, c’est lui qui le dit (en chantant et en dansant sans tomber !)

Ca y est, après plusieurs années à accuser Trump d'être à la botte de Poutine, un évènement mondial permet de renverser ce narratif navrant mais néanmoins nécessaire pour nettoyer le cerveau des névrosés naïfs naufragés de l'info. Biden l'a dit : « Je suis Russe ! » #Vu à la télé ! Et ça commence à paniquer dans les médias. L'avenir du monde semble vaciller.

La vidéo incriminée circule depuis quelques jours, mais c'est la réaction de LCI qui m'a poussé à ajouter mon grain de sel :

(Si vous ne l'avez pas encore regardée, la vidéo humoristique de provocation Russe commence à 1:42)

On y retrouve effectivement tout plein de références geek et/ou suggérant des théories farfelues ou jugées complotistes, comme :

-la belle espionne Russe infiltrée qui fait la piqûre (de nanoparticules pour la connexion 5G ?) ;

-il est précisé que tout est basé sur des développements soviétiques (eh oui, pas Russes, alors imaginez ce qu'ils peuvent faire maintenant) ;

-le gant de contrôle pour manipuler son cyborg Biden à distance ;

-travail « clair et professionnel », et on voit un ingénieur faire des étincelles sous un bureau provoquant les multiples chutes de Biden qui se vautre dans les escaliers de son avion (une autre vidéo très célèbre qui a fait le tour du monde) ;

-le terrifiant logiciel « Russificateur » sur une vieille disquette moisie du siècle dernier ;

Et finalement Biden plante une fois de plus, restant bloqué, abandonné tout seul dans son bureau.

Voilà voilà, la vidéo très bien faite de mon point de vue, pointant là où ça fait mal : Biden lui-même, tout en prenant à contre-pied les accusations d'ingérences. Que ce soit vrai ou pas, de toute façon l'Occident dira que c'est le cas, alors autant assumer de manière humoristique en accentuant le trait.

Fabrice Epelboin sort du lot des commentateurs en remettant les choses à plat :

Avec cette vidéo les Russes se foutent de la gueule de l'Occident ; Tous les grands Etats du monde interfèrent plus ou moins sur les élections dans les autres pays, y compris des soi-disant « amis ». (Rappel : les Etats n'ont pas d'ami, seulement des intérêts.)

Notons tout de même qu'il n'y a pas eu la moindre mention du nom de « Deepfake » de toute l'émission. Il s'agit d'une technique de synthèse d'images basée sur de l'Intelligence Artificielle, permettant de faire faire et dire ce que l'on veut à qui on veut. Peut-être ont-ils reçu l'instruction de ne pas en parler ? Ca me laisse perplexe.

En tout cas les simplets devraient arrêter de croire que la guerre n'est que militaire. Cette technologie terrifiante permet une guerre asymétrique, dont la France a vraisemblablement subie des effets dévastateurs sur ses intérêts en Afrique. Avec la rapidité de diffusion des vidéos de nos jours, il devient extrêmement facile de déstabiliser un gouvernement, surtout s'il est déjà affaibli (terrorisme, trafics, pauvreté etc). Dans les sociétés/quartiers à « sang-chauds » ça peut facilement dégénérer et mener à des insurrections.

Vladimir Poutine a prévenu que le leader en IA dominera monde. Et il n'a peut-être pas tort...

Plus que jamais il ne faut pas croire n'importe quoi. Ca a l'air tellement con de dire ça. Mais malheureusement, nos « Instances Dirigeantes Eurolâtres » travaillent, en ce moment même, sur des systèmes de censure de masse plutôt qu'à l'apprentissage au discernement de leurs ouailles. Bah oui, sinon celles-ci risqueraient de comprendre certaines choses et de finir par les jeter au fond d'une oubliette. Le parfait citoyen occidental est un crétin consommateur.

Sur ce, un peu en avance, bonne année et surtout bon Covid bonne santé !

J'ai peut-être raté des détails croquignolesques dans la vidéo, alors n'hésitez pas à les noter dans les commentaires, merci bien.