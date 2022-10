Biden veut-il vraiment empêcher la guerre nucléaire  ?

Dans une déclaration surprenante, le président américain Joe Biden a récemment déclaré que la menace du président russe Vladimir Poutine d’utiliser des armes nucléaires est la plus grande menace pour le monde depuis la crise des missiles de Cuba.

Il a ajouté que Washington cherche une « porte de sortie » pour Poutine, ce qui soulève des questions sur les intentions américaines concernant le développement du conflit en Ukraine. La Maison Blanche cherche-t-elle vraiment une porte de sortie pour son rival, ou va-t-elle continuer à faire pression pour obtenir des concessions afin d’atteindre des objectifs stratégiques, non seulement en Ukraine mais aussi dans le cadre d’une rivalité mondiale acharnée avec la Russie et la Chine pour l’influence et l’hégémonie dans l’ordre mondial ?

Les commentaires du président Biden sur l’utilisation d’armes nucléaires, que ce soit par la Russie ou par d’autres pays, en Ukraine font en réalité courir à l’humanité le risque d’une guerre « Armageddon », comme l’a dit Biden. Ceci est incontestable.

Mais il convient d’examiner les conclusions de la Maison Blanche sur le sérieux des intentions de Poutine de parler de l’utilisation possible d’armes nucléaires. Le président Biden a dit que ce n’était « pas une blague ». Comprendre le message américain permet de mieux comprendre comment les États-Unis vont répondre à la menace russe.

La clé de cette discussion est que la réaction internationale anxieuse aux menaces de Poutine sert son effet désiré. Il voulait pousser la situation au bord du gouffre avec des mesures précises pour mettre autant de pression que possible sur l’Occident et atteindre deux objectifs interdépendants. Le premier est d’endiguer les fournitures militaires continues de l’Occident à l’Ukraine.

Ces fournitures ont infligé de lourdes pertes à l’armée russe.

La deuxième est de trouver une couverture pour contenir la réaction éventuelle de l’Occident à l’annexion des quatre régions ukrainiennes occupées par l’armée russe, pour empêcher l’Occident de répondre à ces actions par une contre-escalade, pour remonter le moral des Russes en leur rappelant le poids de la carte ultime de leur pays, et en soulignant qu’une défaite militaire en Ukraine est totalement hors de question, même si le Kremlin est contraint de recourir à l’arme nucléaire.

Il est probable que la Maison Blanche tente de trouver une issue à la crise ukrainienne pour le président Poutine, malgré toutes les circonstances. Il s’agit peut-être d’un point d’accord avec le Kremlin, mais il comprend différemment le type de « sortie » dont la Russie a besoin.

La Maison Blanche veut une issue qui signifie, effectivement, la défaite, l’effondrement stratégique, et, en surface, jubiler de ce qui a été réalisé militairement sans perdre la face et la crédibilité de la Russie, comme l’a dit Biden. Poutine, quant à lui, veut que cela implique de briser la volonté de l’Occident et de contrôler le territoire ukrainien qu’il veut. Ou, du moins, il veut une issue qui préserve sa position et l’image de la Russie.

Ce n’est évidemment pas ce que veut l’Occident, qui a versé tous ces milliards pour soutenir l’Ukraine. Accordé. Les perspectives de Washington et de Moscou ne correspondent pas, du moins pas encore.

Comme les faits le confirment, la Maison Blanche et les agences de renseignement américaines sont conscientes que le président Poutine pourrait recourir à un certain niveau de dissuasion nucléaire à un moment donné de l’évolution des hostilités en Ukraine, en particulier la possibilité d’utiliser une bombe nucléaire tactique ou de procéder à une détonation nucléaire limitée pour envoyer des signaux sérieux à l’Ukraine et aux capitales occidentales.

C’est un scénario qui ne peut de toute façon pas vraiment être exclu dans le cadre d’une évaluation de la situation par les planificateurs politiques. Toutefois, une analyse de la réalité et de l’environnement du conflit suggère que le président Poutine ne choisirait ce scénario que dans des circonstances très délicates, qui n’existent pas actuellement.

Signer l’utilisation d’armes nucléaires de toute puissance destructrice sur des champs de bataille croisés signifie que le président Poutine reconnaît la disparition de ses forces en Ukraine, avec toutes les conséquences politiques, stratégiques et économiques et les sacrifices humains.

Le Kremlin est en train d’évaluer la situation après les menaces nucléaires pour voir quel impact elles ont eu, si elles ont contribué à ralentir l’élan de l’Occident pour soutenir militairement l’Ukraine, et pour examiner la réponse mondiale.

La menace est un pouls de la situation internationale dans laquelle le président Poutine tente de résoudre la crise aiguë de ses forces en Ukraine en exerçant des pressions pour trouver des solutions et des compromis, ou pour amener la partie ukrainienne et ses soutiens occidentaux à s’abstenir d’intensifier les hostilités et à demander la restitution des territoires contrôlés par les forces russes dans les premiers mois des combats.

Il y a plusieurs considérations clés dans la crise ukrainienne. Premièrement, l’Occident doit prendre en compte la question de sauver la face à la Russie. L’idée d’« humiliation » qui circule dans les milieux occidentaux représente une ligne rouge pour le président Poutine personnellement et pour le peuple russe en général.

Elle pourrait être la ligne entre la guerre conventionnelle actuelle et le passage à un conflit nucléaire.

Poutine, qui subit une pression énorme parce que la situation devient incontrôlable, et qui a déclaré qu’il était prêt à utiliser tous les moyens de son arsenal contre l’Occident, qui veut « détruire » la Russie, n’hésitera pas à appuyer sur le bouton si la pression devient si forte que la défaite militaire de la Russie en Ukraine est proche.

Pour cela, l’Occident doit être conscient qu’il n’est dans l’intérêt de personne de pousser Poutine et la Russie dans un coin critique — le faire, c’est pousser en avant une escalade nucléaire. Une autre considération concerne la nécessité de rationaliser la gestion de la crise par l’Occident.

Les capitales occidentales influentes ne devraient pas écouter les campagnes du président ukrainien Zelensky appelant à une frappe préventive contre la Russie pour l’empêcher d’utiliser des armes nucléaires. Cette affirmation ne suppose pas que l’on connaisse réellement les concepts et les règles de la guerre.

Elle ne reflète pas la connaissance de la possibilité d’une deuxième frappe par une grande puissance nucléaire qui dispose de quelque 6.000 têtes nucléaires, dont 1.500 têtes nucléaires actives prêtes à être lancées sur terre, sur mer et dans les airs. Le reste est considéré comme des armes stratégiques utilisées dans la guerre nucléaire.

Zelensky a récemment parlé du danger d’attendre que la Russie lance une première frappe nucléaire, montrant ainsi qu’il n’est pas pleinement conscient des scénarios possibles dans de telles circonstances, voire qu’il ne sait même pas ce que sont les armes nucléaires et ce que signifie une première ou une deuxième frappe en termes stratégiques. L’Occident devrait prendre note de ces déclarations et ne pas en jouer pour créer un espace pour une gestion rationnelle de la crise qui met le monde en danger.

Si Biden se souvient bien de la crise des missiles cubains, il devrait aussi en retenir les leçons et les règles de gestion et s’inspirer des solutions et des voies de sortie qui ont permis de résoudre la crise.