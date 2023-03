Bientôt ils mettront des handicapés dans les Ehpad !?

Le logement social n’a de social que le nom.

Il est temps d’y mettre fin définitivement et d’arrêter de financer le social par l’intermédiaire de l’industrie associative sociale qui se gave de l’argent du social sensé revenir au pauvre et détourné par eux en plus a 90% des ordures de gauchistes qui l’utilisent comme prosélytisme politique sans aucune étique et qui se font passer pour des samaritains mais aiment bien toucher leur indemnités associatives, et l’image de bienfaiteurs totalement usurpée.

Le logement social est destructeur de tout et déteste les pauvres qu’il est propagandé sensé loger.

75% des Français y ont droit. Comme quoi c’est con.

Dans le factuel, le monde réel et pas celui propagandé, ce sont les classes moyennes qui phagocytent le logement social.

Il est « subventionné » donc il déséquilibre un marché libre et les investisseurs privés institutionnels, plus souples, plus dynamiques que des structures à clientèles politiques n’existent plus et cela engendre une pénurie effroyable.

Dans le réel les statistiques démontrent que plus pauvres sont logés dans le secteur privé.

Une démonstration sans appel d’un échec !

https://www.atd-quartmonde.fr/idees-recues-sur-le-logement-social/



L’industrie des associations et ONG qui se gavent des fonds publics du social à la place de ceux qui devraient réellement recevoir l’argent directement pérorent du manque de logement alors que ces marxistes sont responsables avec leurs idées totalitaires de la destruction de l’investissement immobilier.

Sans compter le tsunami dans quelques mois qui va arriver avec le lobby de l’industrie associative ONG ecolo-marxiste qui par son lobby débile a fait voter des lois anti-pauvres sur les passoires thermiques qui va priver les plus pauvres de logements.

Une bombe va traverser le logement des pauvres.

Cet réalité montre que les handicapés et les pauvres qui y seraient prioritaires est une fable, une propagande.

Les vrais prioritaires, sont les logés par favoritisme, par non-dit de copinage de « connaissances compatissantes à la cause marxiste », et majoritairement des classes moyennes qui n’ont rien a y faire sauf a profiter du favoritisme de situation acquise et indélogeables et protégés par les hordes de l’industrie associative de gauche de dégager et laisser la place a ceux a qui est éthiquement destiné le logement social.

Le logement social des doubles nationalité en retraite dans leur pays d’origine n’est jamais restitué et est « sous loué ».

Dans les faits réels le logement social est une arme politique, en surnombre dans les villes gauchistes car ils partent du principe que plus il y en a plus les gens sont favorable a voter pour les partis gauchistes,

Il faut faire exploser le logement social, un gouffre d’argent public, un système corrompus et sur le fond pourri et illibéral.

Il faut aider directement les gens, et ne surtout pas favoriser le logement ségrégatif.

Les gens de pauvre, classe moyenne ou riche n’ont pas a être sélectivés pour habiter dans un logement.

Seul un marché libre, ou naturellement l’offre ira là ou il y a une demande pour faire de l’argent solutionne le manque de logement en supprimant les distorsions de concurrences.

Comme dans tous les systèmes collectivistes ou communistes, le logement social n’y enchape pas par la loi de Paretto-tragédie des communs est la norme.

20% des bénéficiaires profitent se gavent et profitent au détriment des 80%.