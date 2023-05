Bill Gates pris au piège : comment Epstein a fait chanter le cofondateur de Microsoft

Le chantage : une spécialité d’Epstein

Rappelez-vous lorsque Bill Gates, cofondateur de Microsoft, a déclaré qu’il n’avait fait que dîner avec Jeffrey Epstein :

YIKES : Jeffrey Epstein Appeared to Threaten Bill Gates Over Microsoft Co-Founder’s Affair With Russian Bridge Playerhttps://t.co/03VjWewUAJ — Benny Johnson (@bennyjohnson) May 21, 2023

Traduction :

« FLASHBACK : On demande à Bill Gates si son ex-femme Melinda l’a averti que Jeffrey Epstein le compromettait sexuellement. Bill répond : « Non, j’ai dîné avec lui, c’est tout ».

Il s’avère que c’est un mensonge total, car les deux avaient également en une amie en commun : une joueuse de bridge russe, Mila Antonova.

Mila Antonova, capture d’écran (YouTube)

Selon le Wall Street Journal, M. Gates a rencontré Mme Antonova en 2010 lors d’une compétition de bridge, ce qui a débouché sur une liaison.

Trois ans plus tard, après que Boris Nikolic, associé de Gates, l’a recommandée à Jeffrey Epstein pour l’aider à lever 500 000 dollars pour une entreprise de bridge en ligne qui n’a pas fonctionné, Epstein a payé pour qu’elle suive des cours de codage.

En 2014, Antonova « a séjourné brièvement dans un appartement à New York fourni par Epstein » , mais affirme ne pas avoir rencontré l’homme qui a payé ses études.

Puis, en 2017, le financier pédophile aurait fait chanter M. Gates au sujet de sa liaison, exigeant dans un courriel que le cofondateur de Microsoft lui rembourse les frais d’éducation d’Antonova.

Compte tenu du montant minime en jeu pour les deux hommes, M. Gates a interprété ce courriel de 2017 comme une menace de dévoiler sa liaison de 2010.

Ainsi, le pauvre Bill était en fait une victime d’Epstein depuis le début, voyez-vous, et toutes les personnes interrogées pour le rapport disent qu’elles ne savaient rien de l’opération de trafic sexuel pédophile d’Epstein et qu’elles étaient « dégoûtées par ce qu’il faisait », etc.

Jes Staley, Lawrence Summers, Jeffrey Epstein, Bill Gates, Boris Nikolic

Mais en mars 2013, bien avant que les deux n’aient jeté leurs bracelets BFF, ils traînaient chez Thorbjørn Jagland, alors président du comité du prix Nobel de la paix, où ils auraient « discuté de la situation de la sécurité en Afghanistan dans le cadre du travail de M. Gates sur l’éradication de la polio« , selon une porte-parole du milliardaire.

« Alors qu’il travaillait sur le fonds de bienfaisance, Epstein a rencontré en 2013 M. Gates et des fonctionnaires norvégiens qui ont visité l’hôtel particulier d’Epstein. » « Epstein a dit à un ancien employé de la Fondation Gates qu’il connaissait les Norvégiens et qu’il pourrait aider Gates à remporter le prix Nobel de la paix pour ses efforts d’éradication de la polio. »

Voici les autres éléments contenus dans le rapport (certains connus, d’autres inconnus).

À partir de 2011, Gates a eu plus d’une demi-douzaine de réunions avec Epstein , y compris des dîners dans la maison de ville d’Epstein à New York, selon les documents.

, y compris des dîners dans la maison de ville d’Epstein à New York, selon les documents. Gates a pris l’avion « lolita express » d’Epstein du New Jersey à la Floride en mars 2013.

Le même mois, les deux hommes ont rencontré en France un représentant du comité du prix Nobel de la paix. (ce responsable étant le président du comité, Thorbjørn Jagland)

En 2012, Epstein a proposé à Gates un investissement raté dans un fonds caritatif de plusieurs milliards de dollars géré par JPMorgan, avec une contribution minimale de 100 millions de dollars.

L’affaire a capoté. Dans des messages adressés à Jes Staley et Mary Erdoes, Epstein a essentiellement conseillé les cadres de JPMorgan sur la manière de présenter le fonds à l’équipe de Gates.

« Essentiellement, ce fonds permettra à Bill d’avoir accès à des personnes, des investissements, des allocations et une gouvernance de plus grande qualité sans perturber son mariage ou les sensibilités des employés actuels de la fondation », a écrit M. Epstein le 16 août 2011.

Le lendemain, Epstein écrit : « Bill est terriblement frustré. Il aimerait stimuler certaines des choses qui fonctionnent sans pour autant supprimer celles qui ne fonctionnent pas. »

Six semaines plus tard, le 2 octobre, Epstein a envoyé un autre courriel à Staley et Erdoes pour critiquer une présentation de JPMorgan.

« La présentation n’est pas adaptée au projet de loi. Il est la seule personne, la seule, qui compte. » « Le fonds de bienfaisance n’a jamais vu le jour. « La société n’avait pas besoin de lui en tant que client », a déclaré un porte-parole de JPMorgan à propos d’Epstein. « La société n’avait pas besoin de lui pour se faire connaître. » « Sachant ce que nous savons aujourd’hui, nous aurions préféré ne jamais faire affaire avec lui ». Un porte-parole de la banque a déclaré qu’Erdoes se refusait à tout commentaire. L’avocat de M. Staley, qui ne travaille plus pour JPMorgan, n’a pas répondu à une demande de commentaire. Staley a déjà déclaré qu’il regrettait son amitié avec Epstein. »

Mais étant donné que cet accord est tombé à l’eau en 2012 environ, et que les deux hommes se sont retrouvés chez le président du comité du prix Nobel de la paix en 2013, il est évident qu’ils se sont réconciliés et qu’ils sont passés à autre chose.

Source : ZeroHedge

