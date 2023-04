BIOTECH : la technologie controversée de l’ARNm cible désormais la viande

L’avenir et les conséquences des produits ARNm

Au moins cinq États ont introduit des projets de loi visant à restreindre l’utilisation de la technologie controversée de l’ARNm ou des thérapies géniques dans le bétail, ou à exiger une information complète des consommateurs sur l’emballage des produits.

Les États qui envisagent de légiférer sont le Dakota du Nord, le Tennessee, l’Arizona, l’Idaho et le Missouri.

Le projet de loi 154 de la Chambre des représentants de l’Idaho considère comme un délit quiconque fournit ou administre un vaccin utilisant la technologie de l’ARNm pour une utilisation sur un individu ou tout autre mammifère dans cet État.

Le projet de loi 2762 de la Chambre des représentants de l’Arizona exige un étiquetage visible de tous les produits aquatiques, du bétail ou de la volaille ayant reçu des vaccins ARNm, et interdit à ces produits d’être étiquetés comme biologiques.

Le projet de loi 0099 de la Chambre du Tennessee modifie une loi existante afin d’interdire la fabrication ou la vente de bétail ou de viande contenant de l’ARNm « vaccin ou matériel vaccinal » sans qu’il soit clairement indiqué sur l’étiquette que le produit contient de tels ingrédients.

Dans le Dakota du Nord, les législateurs de l’État ont déposé le projet de loi SB2384, qui vise à interdire l’utilisation de vaccins à ARNm chez l’homme et à instaurer une sanction pour quiconque enfreint l’interdiction.

La républicaine Holly Jones, représentante de l’État du Missouri, est la principale promotrice d’un projet de loi exigeant l’étiquetage de toutes les viandes d’élevage contenant des « produits potentiels de thérapie génique ».

« Nous étiquetons tout dans le monde entier. Nous étiquetons non-OGM. Nous étiquetons OGM. Nous indiquons « nourri à l’herbe ». Nous indiquons qu’aucun antibiotique n’a été utilisé. Nous indiquons que le produit a été fabriqué dans une usine où il y a des noix. », « Nous devrions étiqueter tout ce qui n’a pas été prouvé sûr et efficace. Comme nous l’avons vu avec les vaccins COVID, ils ne sont ni sûrs ni efficaces. Même les CDC l’ont reconnu. ». – M. Jones

Bien que la loi HB1169 ne mentionne pas nommément l’ARNm, l’interdiction proposée inclurait tous les « produits potentiels de thérapie génique ».

La sous-commission des questions émergentes de la Chambre des représentants examinera un projet de loi amendé le 19 avril. Jones est membre de cette commission.

Le projet de loi exige l’étiquetage de tout produit créé pour servir de thérapie génique potentielle ou qui pourrait :

« Avoir un impact, une altération ou une introduction de matériel génétique ou d’un changement génétique chez l’utilisateur du produit. ».

Des bovins à Lismore, dans l’État de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, le 1er mars 2022.

Il s’agirait de toute personne exposée au produit ou de personnes exposées à d’autres personnes ayant utilisé le produit.

Avec l’adoption de la loi HB1169, les éleveurs et les producteurs de bétail du Missouri seraient tenus d’afficher sur l’emballage de leurs produits la technologie de l’ARNm utilisée chez les vaches, les porcs et d’autres animaux d’élevage, en vertu de la règle du consentement éclairé.

Déjà en cours de développement

« Ils devraient nous dire s’ils commencent à utiliser des produits à thérapie génitique. Dans l’état actuel des choses, presque tous les États ne le font pas. », « C’est en cours de préparation. L’Australie le fait déjà. ». – M. Jones

M. Jones a confirmé, par le biais de plusieurs sources agricoles, que des programmes d’ARNm pour le bétail américain étaient « en cours de préparation ».

Selon un communiqué du gouvernement du Queensland, en Australie, des scientifiques travaillent à la mise au point d’un vaccin à base d’ARNm pour lutter contre la menace de la maladie de la peau grumeleuse (LSD) chez les bovins de boucherie, avec un investissement de 1,5 million de dollars.

Mark Furner

Mark Furner, ministre du développement de l’industrie agricole et de la pêche et ministre des communautés rurales, déclare :

« Un nouveau vaccin à ARNm changerait la donne, car les vaccins à virus vivant actuellement disponibles à l’étranger ne peuvent pas être utilisés en Australie. », « L’utilisation des vaccins existants nous ferait perdre notre statut de pays exempt de maladies. ». – Mark Furner

Capture d’écran du gouvernement du Queensland annonçant la création d’un vaccin à ARNm pour le bétail,

le 19 avril 2023. (Capture d’écran par The Epoch Times)

Avec la technologie de l’ARNm, comme dans les vaccins COVID-19, les injections introduisent un fragment de virus dans les cellules, leur apprenant à produire un anticorps spécifique contre la maladie.

Le département de microbiologie vétérinaire et de médecine préventive de l’université d’État de l’Iowa met au point un vaccin bovin à base d’ARNm contre le virus respiratoire syncytial (VRS).

Non traité, le VRS peut entraîner une pneumonie chez les vaches.

Le programme de subvention fédéral vise à développer un nouveau système d’ARNm qui fournit une protection immunitaire contre le VRS.

Selon un résumé du programme du système d’information sur la recherche, l’éducation et l’économie (REEIS) du ministère américain de l’agriculture :

« Nous émettons l’hypothèse qu’une [injection d’ARNm] délivrée en continu par l’implant vaccinal conduira à une immunité cellulaire et anticorps robuste et prolongée », « Ici, nous allons optimiser davantage notre vaccin et ensuite tester les corrélats potentiels de la protection à examiner chez les vaches qui seront éventuellement mises au défi. ». – REEIS

Pas d’étiquetage pour les viandes étrangères

En 2016, le Congrès américain a supprimé une loi sur l’étiquetage imposant l’indication du pays d’origine sur les produits carnés.

Cela signifie que nous n’avons plus besoin de l’étiqueter en fonction du pays d’origine.

Nous pouvons consommer du bœuf d’Argentine, d’Australie, de Chine ou de n’importe où dans le monde, il n’y a plus de distinction.

Jones déclare à ce sujet dans The Epoch Times :

« Cela me pose un problème. ». – M. Jones

La National Cattlemen’s Beef Association a récemment déclaré :

« Il n’existe actuellement aucune licence pour l’utilisation de vaccins ARNm chez les bovins aux États-Unis. », « Les éleveurs de bovins vaccinent leur bétail pour traiter et prévenir de nombreuses maladies, mais actuellement aucun de ces vaccins ne fait appel à la technologie de l’ARNm. ». – National Cattlemen’s Beef Association

Un éleveur rassemble le bétail afin de prélever du sang pour des études de prévention des zoonoses dans un ranch de la communauté El Corral à Tzucacab, dans l’État du Yucatan, au Mexique, le 29 mars 2023

En août 2022, Genvax Technologies, une start-up spécialisée dans la recherche sur les vaccins à ARNm, a reçu une subvention de 6,5 millions de dollars de la part d’une coalition d’investisseurs privés, dont United Animal Health.

Joel Harris, PDG et cofondateur de Genvax Technologies, dans un communiqué publié par PorkBusiness.com déclare :

« La menace que représentent pour les producteurs et les consommateurs les maladies animales étrangères telles que la peste porcine africaine (PPA) et les variantes en constante mutation de la grippe porcine est extraordinaire », « L’objectif est de mettre au point un vaccin qui corresponde à 100 % à la souche spécifique en cas d’épidémie. ». – Joel Harris, PDG et cofondateur de Genvax Technologies

Joel Harris

La peste porcine africaine est une maladie virale qui est presque toujours mortelle chez les porcs domestiques et sauvages, mais elle ne menace pas la santé humaine et ne peut pas se transmettre des porcs à l’homme.

L’USDA : United States Department of Agriculture sur son site web indique :

« Il ne s’agit pas d’un problème de sécurité alimentaire. », « La peste porcine africaine est présente dans tous les pays du monde. Plus récemment, elle s’est étendue à la République dominicaine et à Haïti. La peste porcine africaine s’est également propagée en Chine, en Mongolie et au Viêt Nam, ainsi que dans certaines parties de l’Union européenne. », « Il n’a jamais été trouvé aux États-Unis et nous voulons qu’il en soit ainsi. ». – USDA

L’Institut de la santé animale (AHI) indique que les vaccins à ARNm utilisés en médecine vétérinaire ne seront pas déployés avant au moins cinq à dix ans.

On peut lire sur le site web de l’AHI :

« De nouveaux vaccins utilisant les technologies de l’ARNm pour lutter contre les parasites pourraient permettre de produire des vaccins plus efficaces et plus fiables. Les vaccins antiparasitaires mis au point par des méthodes traditionnelles sont souvent difficiles à produire de manière fiable pour les entreprises. », « Par conséquent, seule une poignée de vaccins antiparasitaires est disponible dans les médicaments vétérinaires. Cependant, l’ARNm pourrait permettre une production plus fiable en évitant les difficultés des méthodes traditionnelles. ». – AHI

Les autorités déclarent que les thérapies ARNm ne sont pas nocives

M. Jones a toutefois précisé que son projet de loi ne signifiait pas qu’elle considérait toutes les technologies de l’ARNm comme nuisibles.

« Ils l’utilisent dans de nombreuses études médicales et essais cliniques. Nous faisons un bon travail pour dissimuler les choses qui peuvent être ou ne pas être les meilleures pour nous. », « J’aimerais que les consommateurs puissent donner leur consentement en connaissance de cause. Je me battrai pour cela bec et ongles. », « Ce que nous demandons, c’est de nous dire si vous êtes un éleveur de bétail ou un éleveur de porcs, si vous choisissez de suivre cette voie avec les vaccinations. Les gens devraient savoir s’ils achètent cette viande ou si c’est une viande 100 % biologique. ». – M. Jones

M. Jones ajoute que les lobbyistes l’accusaient de susciter la peur chez les consommateurs et d’affecter le résultat final.

« Cela me perturbe. Je crois fermement que chacun a le droit de choisir ce qu’il met dans son corps. ». M. Jones.

Le Texas fait part de ses inquiétudes

Le 3 avril, le commissaire à l’agriculture du Texas, Sid Miller, a déclaré que ses services travaillaient sur une analyse factuelle des risques associés à la technologie de l’ARNm dans l’alimentation et le bétail.

Sid Miller, commissaire à l’agriculture du Texas.

(Avec l’aimable autorisation du ministère de l’agriculture du Texas)

Miller a déclaré dans un communiqué :

« Depuis que le département de l’agriculture du Texas (TDA) a été informé de la mise au point de vaccins et de traitements à base d’ARNm pour le bétail, nous avons travaillé à l’élaboration d’une évaluation factuelle et scientifique des risques associés à cette technologie. », « Notre analyse inclura la recherche clinique, la structure de la législation texane existante et l’impact sur la politique publique, l’économie et la production des différentes prescriptions politiques que nous pourrions adopter. », « Je veux m’assurer que l’agriculture texane reste sûre, fiable et saine, et qu’elle n’est pas contaminée par des technologies dangereuses ou non éprouvées. », « Personnellement, je prends cette question très au sérieux. Pas de prise de position politique. Juste une proposition bien raisonnée et bien documentée, basée sur un large éventail d’informations fournies par les parties prenantes, les scientifiques, les agronomes et d’autres experts. », « Nous examinons cette question à la TDA et partagerons vos préoccupations. ». – Sid Miller

Reb Wayne, directeur de la communication du département de l’agriculture du Texas, a déclaré que de nombreux Texans avaient exprimé leurs inquiétudes concernant la technologie de l’ARNm.

M. Reb Wayne a déclaré au média The Epoch Times que l’objectif du ministère était de fournir :

« Un approvisionnement alimentaire sûr et abondant. », « Notre travail n’en est qu’à ses débuts et le commissaire Miller veut s’assurer que l’industrie [agricole] et le grand public connaissent les faits relatifs à l’ARNm. ». – M. Wayne

Selon M. Jones, la législation du Missouri s’adresse aux entreprises et aux personnes qui méritent de connaître les effets de l’ARNm dans les aliments et autres produits.

M. Jones déclare en outre :

« Nous voulons nous assurer que les gens ont non seulement un consentement éclairé et une transparence dans leur approvisionnement alimentaire, mais aussi que si quelque chose se produit à leur insu, il existe un moyen de résister », « Cela se répand comme une traînée de poudre. Et à juste titre. ». – M. Jones

Source : The Epoch Times

https://geopolitique-profonde.com/