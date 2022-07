Bois & Cabanes

Elle est retrouvée. Quoi ? - L’Éternité. C’est les bois allés Avec le soleil

Mais non Montagnais ! pas les bois ! ...

Si .. Si ! Les bois maintenant, je te dis

Non ! la mer

La mer, c’était avant, du temps d’Arthur, elle était belle, la mer, du temps d’Arthur, bonne bleue et pure... maintenant, la mer, elle est pourrie, plastique et ordure... mais nos bois ! ... Nos Bois ! Nos forêts, nos arbres... Le Ultima Ratio ! le Nec Plus Ultra, le lieu universel de ma Cabane au Canada.

Ultima ratio ? Ce qu'on utilise en dernier recours, par exemple la Force, par exemple la Nature, les Bois... notre époque aide à la compréhension, ça tombe bien.

Tiens, par association d’idées :

Ma cabane au Canada. Pas de Rimbaud n’est-ce-pas ! ... de Renaud ... Line ... Elle aussi nec plus ultra.

Ma cabane au Canada

Est blottie au fond des bois

On y voit des écureuils

Sur le seuil

Des bois. Encore des bois. Toujours des bois ! Les Bois comme mythologie salvatrice, comme lieu du plaisir sûr, seul ou à plusieurs :

Ma cabane au Canada

C'est le seul bonheur pour moi

La vie libre qui me plaît

La forêt

À quoi bon chercher ailleurs

Toujours l'élan de mon coeur

Reviendra vers ma cabane au Canada

Idéal de vie, grâce aux bois, à l’amour, à la poésie... L’essentiel est bien dans l’esprit. Mais il existe un volet “technique” aussi, nous n’en ferons pas totalement l’économie.

Cabane, habitat léger, baraque, hutte, bicoque, abri, case, cahute, gourbi, chaumière, isba, cambuse, cagna, buron, wigwam, paillotte, yourte... J’en oublie mille ! Tiny house, Yourte, cassine, carbet... ah ! l’universalité du concept, dans le temps et dans l’espace !

Que de beauté - essentielle, simplifiée, bon marché - que de rêve, que de possibilités !

Si votre esprit ne vous porte pas naturellement et immédiatement vers cet univers enchanté, faites un tour dans “Images” sur Maman Net...

“L’habitat léger” et la forêt sont mariés de toute éternité, et ne divorceront jamais.

Mais ? Montagnais ? Il y a les prairies aussi ! ... les prés ! Les burons par exemple...

Oui, certes, légère infidélité, on peut partager. Le bonheur est aussi dans le pré.

Mais je vous égare encore... revenons à quelques éléments pratiques :

Une première remarque, essentielle : votre “Habitat léger”, en forêt ou dans le pré, vous pourrez le payer jusqu’à des 40 000 DE (Dollars Européens, Euros)... ou rien !

Je me rappelle - et vous François, Etienne, Pierre aussi - de ces jeunes filles scout de Paris, que nous avions accueillies dans nos forêts morvandiaudes. Elles y ont passé quinze jours, sur un vaste domaine prêté par un vieux châtelain. Eh bien ! en une journée une seule, elles avaient créé, conçu, bâti un environnement permettant de dormir confortablement et de vivre de la manière choisie : en une seule journée, elles avaient installé de quoi dormir, près de la terre ou dans les arbres, elles avaient construit leurs “commodités”, les coins cuisine... et même une petite chapelle pour prier et chanter !

Coût ? Quasi rien. Mais un peu de travail, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de motivation.

Des arbres ! ... des Bois ! ... des Forêts ! ... des Hommes, des Femmes... des idées... des réalisations !

Il avait dit : “Nous sommes sortis des sables du désert, nous saurons y retourner quand il le faudra”. Et nous, nous disons : nous sommes sortis des profondeurs de la Forêt, nous saurons...

Le mouvement est parti. Bienvenue.

