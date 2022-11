Bolsonaro sort du silence suite aux élections !

Bolsonaro ne reconnait pas explicitement sa défaite

Le président brésilien Jair Bolsonaro s’est enfin exprimé publiquement pour la première fois depuis qu’il a perdu l’élection de dimanche par une marge étroite. Beaucoup s’attendaient, ou espéraient, un discours de concession – mais cela ne s’est pas produit.

Il semble que le court événement de presse en lui-même était entièrement consacré à l’acceptation de la défaite.

Il s’est engagé à « respecter la Constitution » et a appelé à « l’ordre » dans le pays.

Il n’a toutefois pas explicitement reconnu sa défaite ni félicité le vainqueur déclaré, Lula da Silva, pour sa victoire à la présidence du Brésil. La date de prise en charge de ses fonctions : 1er janvier prochain. Dans le même temps, Bolsonaro n’a pas non plus contesté le résultat.

Comme l’a déclaré un média national brésilien à propos de ce discours très bref, « Jair Bolsonaro n’a pas dit s’il acceptait le résultat des élections. Il n’a pas mentionné Lula et n’a même pas félicité le nouveau président élu. C’était une déclaration subtile ».

Traduction : « Au pupitre maintenant : @jairbolsonaro. »

Cependant, selon les dernières nouvelles…



Le chef de cabinet du Brésil a commencé le processus de transition avec le président Lula.

Pendant ce temps, les manifestations qui font rage dans certaines parties du pays se poursuivent, bien qu’elles aient apparemment perdu de leur intensité et de leur portée depuis la nuit précédente…

ALERT : Truckers and other protesters on Tuesday blocked highways for second day in support of President Jair Bolsonaro, who has yet to accept his election loss to leftist Luiz Inacio Lula da Silva https://t.co/8AIjqSZ6Mv pic.twitter.com/AdSkVtY7Ui — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 1, 2022

Traduction :

« ALERTE : Les camionneurs et d’autres manifestants ont bloqué mardi les autoroutes pour la deuxième journée en soutien au président Jair Bolsonaro, qui n’a toujours pas accepté sa défaite électorale face au gauchiste Luiz Inacio Lula da Silva https://cutt.ly/INUQThy. »

Le président sortant Jair Bolsonaro n’a toujours pas reconnu sa défaite par des déclarations publiques, plus d’un jour après que Luiz Inacio Lula da Silva ait été déclaré vainqueur de l’élection présidentielle brésilienne de 2022 qui s’est tenue dimanche.

Selon les médias locaux, le président Bolsonaro, qui devrait désormais quitter ses fonctions le 1er janvier, n’a même pas fait de commentaires officiels aux ministres du gouvernement.

Lula da Silva a déclaré à une foule de partisans alors qu’il célébrait sa victoire historique dimanche soir :

« Partout ailleurs dans le monde, le président qui a perdu m’aurait déjà appelé pour reconnaître sa défaite ».

Lula a déclaré qu’il restait « en partie heureux et en partie inquiet » quant au transfert du pouvoir, étant donné « qu’il n’a toujours pas appelé, je ne sais pas s’il le fera et je ne sais pas s’il concédera ».

Comme nous l’avons détaillé précédemment, de nombreux dirigeants mondiaux, y compris ceux qui étaient auparavant considérés comme des alliés mondiaux clés de Bolsonaro, ont appelé pour présenter leurs félicitations à Lula, notamment le Russe Vladimir Poutine et le Chinois Xi Jinping, parmi beaucoup d’autres, ainsi que le président américain Joe Biden.

CNN note que le processus officiel de certification du vote est en cours :



« C’est le Tribunal suprême électoral du Brésil qui valide officiellement les résultats des élections et les communique au Sénat, à la Chambre des députés et aux assemblées des États. »

A number of major highways in Brazil blocked by truck drivers and other Bolsonaro supporters refusing to accept Lula’s victory in the elections



Many we spoke to are openly calling for a military takeover of the country… no sign of anything like that but it’s a tense situation pic.twitter.com/noFWc8MENX — Secunder Kermani (@SecKermani) October 31, 2022

Traduction :

« Plusieurs grandes autoroutes du Brésil bloquées par des chauffeurs de camion et d’autres partisans de Bolsonaro qui refusent d’accepter la victoire de Lula aux élections. Beaucoup de nos interlocuteurs appellent ouvertement à une prise de contrôle du pays par l’armée… Rien n’indique que ce soit le cas, mais la situation est tendue ».

Cependant, ce processus de validation n’est pas encore terminé :



« Un attaché de presse du tribunal électoral a déclaré à CNN que les résultats du vote sont déjà considérés comme validés, depuis que le tribunal a déclaré le résultat dimanche. Une session ultérieure du tribunal confirmera formellement la victoire, mais aucune date n’a encore été fixée, a-t-il dit, » selon le rapport de CNN.

Les protestations des partisans de Bolsonaro contre les résultats de l’élection – qui ont vu Lula recevoir 50,9 % des voix contre 49,10 % pour Bolsonaro – sont apparues dans plus de 100 endroits. Les partisans de Bolsonaro affirment que l’élection a été « volée »…

HAPPENING NOW : Things are developing quickly in Brazil, and not in a good way after the election that was STOLEN from Bolsonaro.



The police are starting to join with the Bolsonarista truck drivers who are protesting the fraudulent results of the Brazilian election. pic.twitter.com/FFWV7EOuDu — VISH BURRA 🔫 (@VishBurra) November 1, 2022

Traduction :

« HAPPENING NOW : Les choses évoluent rapidement au Brésil, et pas dans le bon sens après l’élection qui a été VOLÉE à Bolsonaro. La police commence à se joindre aux camionneurs bolsonaristes qui protestent contre les résultats frauduleux de l’élection brésilienne ».

La BBC rapporte mardi matin que « les chauffeurs de camions au Brésil, fidèles au président Jair Bolsonaro, ont bloqué les routes à travers le pays, après sa défaite électorale face à son rival de gauche Lula ».

Le rapport décrit : « Des blocages ont été signalés dans tous les États sauf deux, provoquant des perturbations considérables et affectant les chaînes d’approvisionnement alimentaire ».

Et plus encore :

Lundi soir, la police fédérale des autoroutes a signalé 342 incidents de ce type, les manifestations les plus importantes se déroulant dans le sud du pays. Certains des blocages ont ensuite été levés par la police.



…Le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes a ordonné lundi à la police de disperser immédiatement les barrages routiers. Il a averti que tous ceux qui bloqueraient encore les routes mardi se verraient infliger une amende de 100 000 reals Brésiliens (16 700 £ : 19 300 $) par heure….

Bolsonaro a récemment exprimé son inquiétude quant à la possibilité que les machines à voter du pays soient manipulées ou trafiquées, ce que ses adversaires politiques ont rejeté comme une rhétorique de déni d’élection « à la Trump ».

WATCH : #BNNBrazil Reports.



Rural producers and truck drivers block highways after the defeat of President Jair Bolsonaro. Some demonstrations take place in the interior of Mato Grosso and Santa Catarina. #Brazil #Politics pic.twitter.com/rTPrMiESIZ — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) October 31, 2022

Traduction :

« Des producteurs ruraux et des camionneurs bloquent les autoroutes après la défaite du président Jair Bolsonaro. Quelques manifestations ont lieu dans l’intérieur du Mato Grosso et de Santa Catarina. #Brésil #Politique »

Jusqu’à mardi matin, rien n’a été posté sur les comptes officiels de Bolsonaro sur les médias sociaux depuis la nuit précédant le vote de dimanche.

Le dernier tweet de Bolsonaro est intervenu peu avant minuit, la veille de l’élection. Il a cité un passage de la Bible, le livre des Éphésiens, qui dit :



« Revêtez-vous de toute l’armure de Dieu, afin de pouvoir résister aux ruses du diable… ».

Certains y voient un signe qu’il pourrait se préparer à ne pas se laisser abattre sans un combat politique pour contester les résultats des élections.

Le New York Times rapporte quant à lui que le président Bolsonaro devrait prononcer un discours, mais on ignore quand et ce qu’il dira précisément.

Regardez l’excellente émission avec Antoine Bachelin Sena sur radio-québec :

https://geopolitique-profonde.com/