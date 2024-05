Bordeaux se Marseillise

Un rappel donc. Un peu de réflexion. Tant qu’à aller voter, mieux vaut réfléchir avant.

→ L’immigration et l’insécurité, ce sont les vieux pièges idéologiques et électoralistes avec lesquels joue le tandem extrême-droite et droite macronienne et autres depuis très longtemps et qui s’essoufflent ici parce qu’à force d’en user et en abuser, ces gens se décrédibilisent dès que l’on entre dans un débat un peu concret qui oblige à regarder de près les données et les responsabilités des uns et des autres.

À propos du supposé électoralisme de LFI vis-à-vis de nos concitoyens issus de l’immigration. Qui mieux que LFI a été le plus prompt à poser le problème Israël/Hamas dans sa véritable dimension historique et géopolitique en prenant le risque de la vérité dans un monde étouffé sous les propagandes. Qui a tenté une pauvre supercherie lamentable (à la hauteur de la double prestation lors du débat du second tour présidentiel de 2017 et 2022) présupposant notre bêtise, notre veulerie et notre ignorance collective. Qui a lancé l’exorcisme habituel, obsédée par la peur de perdre une de ses rentes électorales qu’elle surveille et entretient comme un trésor, faute d’avoir des propositions économiques, sociales, écologiques, un peu consistantes qui la distingueraient de ses supposés adversaires qui sont en réalité ses challengers/partenaires pour les mêmes postes au service des mêmes oligarques. Sans surprise LFI bénéficie déjà des votes des plus modestes dont ceux de nos concitoyens de l’immigration, comme c’est bizarre, qui par ailleurs aussi, selon leur appartenance sociale, alimentent largement les autres partis avec une certaine discrimination vis-à-vis de l’extrême-droite. Allez-savoir pourquoi. Chacun sait que le véritable enjeu électoral est celui de l’abstention de masse qui a en réalité sauvé la mise par deux fois au tandem extrême-droite/macronie et ses partenaires-concurrents grâce à la supercherie du front républicain. C’est à nous maintenant d’êtres lucides et déterminés et de ne plus nous laisser balader par les scénarios, les exhortations, les sondages, les éléments de langage et la saturation mentale dans laquelle toute la volaille médiatique essaie de nouveau de nous entraîner.

À ceux qui ne voient que la concentration à certains endroits, avec les difficultés rencontrées, de pauvres et d’immigrés et qui n’écoutent que les histoires de dirigeants politiques et journalistes qui se servent de cette situation pour en faire une rente électorale, rappelons que si on fait l’économie de la connaissance et de la compréhension des causes et enchaînements, on se met à la merci des manipulateurs à l’affût de ces erreurs pour dominer les foules.

Tout immigré ici n’est pas un musulman ou un musulman pratiquant et encore moins un sympathisant islamiste. L’islamisme (l’islam politique) a été importé et stimulé par l’irresponsabilité de nos dirigeants dans nos affaires intérieures (une loi tous les 2 ans sur l’immigration). Surtout pas de volonté transpartisane engageant les uns et les autres sur ce dossier alors que la commission Stasi sur l’application du principe de laïcité avait été un bon début en 2003 de même que l’Avis du Conseil National des Villes de novembre 2006 sur les émeutes urbaines de 2005, ce qui aurait pu permettre une dynamique si nous, citoyens, avions été pris à témoins et les dirigeants politiques mis devant leurs responsabilités. Le suivisme de ceux-ci vis-à-vis d’un certain type d’ordre international remettant en selle l’islamisme qui était en net recul, ordre qui a ensuite déstabilisé le Moyen-Orient au point d’être mis en devoir de combattre l’islamisme ayant échappé aux apprentis-sorciers qui l’avaient nourri.

Passons sur Macron qui croit encore pouvoir donner le change en se jouant de nous avec le pseudo-adversaire qu’il désigne en pensant invisibiliser ainsi celui que lui et ses sponsors sont le seul à redouter. Le mouvement qui aspire à plus de démocratie sociale et de responsabilité qui traverse toutes les couches sociales et dont LFI porte la réponse politique qui ne s’imposera que par un large rassemblement citoyen. À nous d’y réfléchir. La victoire électorale, la partie la plus facile en fait si nous le voulons, est à quelques points en réalité de participation électorale supplémentaire.

N’oublions pas que des dirigeants comme Sarkozy par exemple et d’autres aussi, dont les héritiers ne se gênent pas pour donner des leçons, qui tout en dénonçant l’islamisme, ont fermé les yeux sur bien des choses, pris des décisions aberrantes (pas de réel contrôle sur les imans qui vient seulement d’être mis en place, baisse, à contretemps et courte vue, des effectifs de la justice et forces de sécurité avec fluctuation et politisation des doctrines. Quasi suppression de la formation des enseignants pendant un quinquennat. Mise en place d’organismes représentatifs de l’islam lui donnant en réalité un espace de concurrence politique (représentation par l’origine géographique). En agissant qui plus est à contre-courant avec l’aide précieuse de l’extrême-droite, à la recherche permanente et vitale pour elle d’une rente électorale, en sabordant ou freinant les politiques de liquidation des ghettos de pauvres et d’immigrés ( 47% des communes ne souscrivent pas à l’obligation légale de 25% de logements sociaux en 2023).Avec des pouvoirs publics restant en réalité incroyablement passifs vis-à-vis des trafics de drogue et de leur pouvoir de désocialisation au nom du bon déroulement des affaires et des importations et exportations. Un suivi difficilement compréhensible des fichiers S, avec des fonctionnaires des forces de sécurité et de l’Education Nationale maintenant mis au premier plan de toutes ces contradictions et occasions manquées. Mettant en jeu leur vie, dans une ambiance où faute de responsabilités assumées, l’hypocrisie et la récupération règnent.

Nous avons une société à remettre sur pied où faute d’une démocratie exigeante et responsable, qui ne prétend pas pouvoir se passer de ses citoyens, de justice sociale, de responsabilité écologique équitablement partagée, certains, pressés d’éviter ces sujets difficiles, se verraient bien aux commandes et puis on verra après. On y est déjà en fait. Prenons nos responsabilités, mobilisons-nous, laissons les médias s’époumoner et tenter de nous asphyxier de leurs sondages et faisons ce que nous avons à faire en commençant par voter en nombre au lieu de laisser le champ libre à ces gens qui eux sont toujours présents au moment décisif. Prenons nos responsabilités. Passons à autre chose.