Boycott du mondial au Qatar... un coup d’épée dans le pétrole

S’y opposer aujourd’hui en faisant grève devant son petit écran devrait davantage plaire à l’insoumis trublion Aymeric Caron qu’indisposer l’Emirat. Que des marchés aient été passés à des sociétés pas regardantes sur le sort de ses ouvriers est proprement scandaleux. Mais ce n’est évidemment pas une nouveauté sous ces latitudes. La construction de ces gigantesques infrastructures n’a été que le révélateur d’une pratique ancienne aux conséquences graves, qu’Aymeric Caron ignorait, trop occupé probablement par ses corridas et la culture bio des haricots verts.

Mais si scandale il y a c’est possiblement avec ce coup de téléphone de dernière minute à Platini par Sarkozy qui recevait l’Emir qatari Hamad Ben Khalifa Al Thani à l'Elysée et dont on n'a jamais su ce qu'ils s'étaient dits. Certains s'en douteraient maintenant mais la preuve reste à faire.

Ces conversations occultes qui relèvent du fait du prince sont regrettables mais s’inscrivent dans un genre relationnel courant avec les régimes du Moyen-Orient, d’Afrique et d’ailleurs. La question qui se pose au-delà du petit intérêt éventuel pour Sarkozy, c’est plutôt qu’est-ce que la France y a gagné ?

Lorsque les négociations des ventes d’armes par la France sont aussi discrètes que ces rencontres élyséennes, personne ne s’en émeut. En 2021 les industriels français et des centaines de leurs PME partenaires en ont profité pour un total faramineux de 28 milliards d’euros négociés silencieusement.

Si l’achat du PSG s’est préparé ce soir-là, et qu’à cette occasion le prix du club aurait été doublé (Médiapart) qui s’en est plaint ?

Y aurait-il un supporter dans les tribunes du Parc des Princes qui le regrette ? Non.

A Bercy trouve-t-on à y redire ? Non.

Cette règle du sport devenu danseuse pour les uns, ou outil marketing pour les autres est entrée dans les mœurs et le Qatar a annoncé la couleur depuis longtemps. Sans parler des connotations politiques pour mettre au ban des nations tel ou tel pays, ou des prétextes pour certains sportifs de manifester rarement leur opinion.

Le sport-fric s’est imposé depuis des décennies et le Qatar ne fait que tirer la ficelle qu’on lui a tendue. Comment leur reprocher une pratique européenne.

Alors qui pourra assainir le sport-fric ?

Personne tant que la FIFA ne sera pas cornaquée par une organisation internationale comme l’ONU et encore. Le projet des clubs européens avec la Super Ligue contrée pour l’instant par l’UEFA est l’expression de sa bonne santé.

Douze clubs super riches envisageaient de le devenir encore plus en marchant sur les plates-bandes de l’organisation européenne. Ils veulent créer leurs propres compétitions avec un calendrier sportif qui empiéterait sur celui de l’UEFA et la santé des joueurs probablement. Personne n’est dupe, l’objectif est spéculatif. Car si la santé financière de certains clubs est parfois affectée, les footballeurs ne renoncent à leurs salaires mirifiques que sous la contrainte grave du COVID qui a vidé les stades et personne n’envisage de calmer leur fièvre salariale depuis.

Un autre exemple exécrable culmine dans l’excès de ces montagnes de dollars et illustre cette volonté d’assujettir le sport avec l’argent.

Avec un budget no limit pour ses caprices (voir l’acquisition d’une œuvre de Léonard de Vinci pour 450 millions de dollars), l’Arabie Saoudite a dépensé l’impensable pour fragiliser l’organisateur américain historique des plus grandes compétitions de golf de la planète (PGA Tour) en créant la LIV Golf dissidente.

Malgré la menace américaine d’exclure de ses compétitions et du classement mondial les joueurs qui rejoindraient la LIV, des célébrités du golf mondial dont certains anciens champions du monde, ont franchi le pas attirés par les millions de dollars qui coulent dans le pipe de cette nouvelle ligue pétroriche. Illustration avec quelques chiffres :

50 millions de dollars pour la finale de la LIV Golf Séries au Trump National Doral Golf Club,

6 millions de dollars pour Cameron Smith pour sa première victoire sur le LIV

13,6 millions pour Dustin Johnson pour sept compétitions de 3 jours,

125 millions de dollars pour faire franchir le pas à Dustin Johnson qui d’un chèque, perçoit plus que ses gains cumulés dans sa riche carrière ou dans celle du plus grand joueur de tous les temps, Tiger Woods.

100 millions de dollars avaient été proposés à Jack Nicklaus (82 ans) l’ancienne légende du golf mondial pour représenter la LIV, il a refusé.

...

Ceux qui reprochent à nos pauvres footballeurs de jouer dans un pays où les normes CE de sécurisation des chantiers ne sont pas reconnues, méditeront sur la déclaration-prétexte foireuse du mythique cinquantenaire joueur américain Phil Mickelson : « Nous savons qu’ils ont tué Khashoggi… et qu’ils exécutent des gens parce qu’ils sont homosexuels. Sachant tout ça, pourquoi penserais-je à rejoindre cette Super Ligue ? Parce que c’est une occasion unique de remodeler la façon dont fonctionne la PGA. »

Les pétrogolfeurs de la LIV ont ouvert une brèche qui laisse entrer un tsunami de dollars sur les fairways du golf mondial, les valeurs morales sont englouties.

Oman

Maroc

Mexique

Les doubaïotes ne sont pas en reste, ils se sont rapprochés du golf européen (anciennement Tour européen PGA) en sponsorisant l’organisation qui a pris le nom de DP World Tour (filiale de Dubaï World société d’investissement contrôlée par l’Emirat)

Le sport a changé de main depuis longtemps, ce dont on parle aujourd’hui n’est que l’écume de ce que nous avons produit depuis longtemps.

Combien boycotteront vraiment les matchs de la France comme l’insoumis Caron ?