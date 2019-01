Bravo à Clémentine Autain (FI) et Elsa Faucillon (PCF)

Bravo à cette initiative tant attendue par beaucoup :

http://www.regards.fr/politique/article/clementine-autain-et-elsa-faucillon-lancent-le-fil-des-communs

ma modeste contribution :

Moi, citoyen du peuple de gauche, je suis 4/5 d’accord avec les objectifs humains annoncés par la FI, le PC, l’EELV, le NPA, le PS, la Génération-S, les gilets jaunes maintenant…

mais…

je ne partage ni le discours, ni le ton de certains de leurs représentants surtout quand ils tentent de « se bouffer le nez » !

Alors, oubliez vos égos…mettez vous tous -(ceux que je viens de lister et autres organisation ou mouvements, se réclamant de ce qu’on appelait « idéal de gauche » et maintenant peut-être « idéal humaniste » ou dans le futur « idéal populaire »)- avec les gilets jaunes, autour d’une table pour :

1 présenter une liste unique aux européennes en précisant le pourquoi de ce choix dont le programme pourrait être sensiblement (je dis bien sensiblement) restreint car correspondant à une plate-forme commune

2 démarrer un cycle de réunions pour inventer la constitution d’une 6ème République permettant :

* d’allier représentativité du peuple (élus), démocratie participative, démocratie directe

* de faire en sorte que notre nouvelle République soit une République démocratique et non plus monarchique (ce qui aura obligé à revoir les modalités concernant les décisions à prendre au nom de la France)

* trouver et fixer toutes les formes pour que la démocratie s’exerce en s’appuyant réellement sur les diversités d’opinion lorsqu’elles représentent un certain % (à fixer pour mettre au vote toute loi).

* inventer les structures permettant de garantir de la part des médias une information pluraliste dans toutes les sens des communications

*en profiter, pourquoi pas, pour tenir ou programmer un grand débat sur les régionalismes remettant à plat Girondisme et Jacobisme (repenser donc une véritable politique des territoires !)

3 fixer les règles de fonctionnement et de la représentativité de chacun de nos futurs élus ou représentants non élus

4 cela fait, tirer au sort un de vos représentants (dont une liste aura été établie en fonction du charisme et de la notoriété de chacun) pour se présenter comme notre candidat seul et unique à la prochaine présidentielle et dont la campagne sera uniquement d’annoncer les modalités et le calendrier de la constitution de cette 6ème République avec la démission (garantie !) de ce nouveau président dès que la procédure de mise en route de la 6ème République le permettra.

Comment en effet, se battre contre les égoïsmes du passé sans bannir les égos de demain ?

En toute urgence, obligeons ou obligeons-nous, Syndicats et partis de gauche à sortir de la sclérose qui s’est installée d’année en année (elle vient d’enfanter les stylos rouges et d’autres à venir !)

Que vive la démocratie nouvelle formule !

Eh oui ! Nous sommes tous des « Charlie en gilet jaune »..

alors mettons-nous tous autour de la table et réinventons cette nouvelle démocratie qui, au-delà du bienfait pour le peuple français, s’imposera dans les consciences en Europe et dans le Monde comme l’a su si bien faire notre République Française en ces temps de 1789 .

2019 : Adieu la République monarchique et bonjour la République démocratique !