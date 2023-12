Breaking News

DEPARDIEU : CIOTTI S’EXPRIME :

« C’est quoi un clitoris ? »

FEMINISME

D’après une étude de l’Université d’Harvard, les femmes auraient réussi à être aussi cons que les hommes.

GOUVERNEMENT

Une proposition stupide a toutes les chances de rallier une majorité d’imbéciles.

RELATIONS SEXUELLES

N’oubliez pas de faire signer le formulaire fourni par la préfecture avant les actes et de filmer les ébats.

ARTS

Si Mozart avait été juif, il aurait fini par percer.

FRATERNITE

Si tous les gens du Monde se donnaient la main, comment feraient les hommes pour pisser contre les murs ?

RELIGION

Le plus gênant quand on est crucifié c’est qu’on ne peut plus se gratter les testicules.

PSYCHIATRIE

Je suis presque sûr de ne pas être aussi con que moi.

RESEAUX SOCIAUX

Vous voulez être insulté, menacé, vilipendé, faire du buzz. Contacter le site https://jtehais qui se charge de tout. Pour les menaces de mort prévoir un petit supplément.

SECURITE, SURETE

Vous êtes menacé, poignardé, assassiné, caillassé comme dans le temps… mais vous êtes filmé par une caméra de surveillance : vous laisserez un souvenir à vos proches.

ELECTRICITE

Le prix de l’électricité est libre à condition de n’avoir aucune relation avec le prix coûtant.

DIEUDONNE

A compter de ce jour, Dieudonné ne sera plus considéré comme noir par le Ministre de la Culture.

PANNEAUX SOLAIRES

Il est impératif d’installer les panneaux solaires là où l’ensoleillement est le plus faible et la densité de population la plus grande, rien que pour emmerder les pays du Sud.

JEUX OLYMPIQUES

La devise officielle de la France sera : « L’essentiel c’est de participer. »