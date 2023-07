BRICS : vers un nouveau Système Monétaire International ?

Les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud se réunissent du 22 au 24 aout à Johannesburg en Afrique du Sud pour la mise en place d’une monnaie-panier qui entrerait probablement en vigueur à partir du 1er janvier 2024. Quels sont les moyens envisagés et les enjeux de ce nouveau mécanisme monétaire ?

Les BRICS depuis 2014 mettent en place des institutions internationales qui font de plus en plus concurrence à celle mises en place par les occidentaux à la sortie de la seconde guerre mondiale : l’Organisation de Coopération de Shangai est l’équivalent de l’OTAN, la Nouvelle Banque de Développement faisant concurrence au FMI.

La question d’un nouveau système monétaire international se pose depuis plusieurs année devant la politisation du dollar qui permet aux Etats-Unis de sanctionner leurs adversaires. L’an dernier, lors de l’invasion russe de l’Ukraine, les occidentaux sont allés encore plus loin en confisquant les réserves de dollars et d’euros de la banque centrale russe. Ceci est, bien sûr, sans précédent et à donc indiqué au reste du monde (Chine, Inde et Arabie Saoudite en premier lieu) que nos monnaies sont certes une reconnaissance de dette, mais sans valeur réelle !

D’où l’accélération du calendrier de la mise en place d’un système monétaire alternatif basé à nouveau (comme avant 1973 et la fin de l’étalon-or) sur des contreparties monétaires réelles. Le principe de base est relativement simple : comme pour l’Ecu qui a précédé l’euro, une monnaie-panier serait créée qui serait composée d’un certain pourcentage de yuan chinois, de roupie indienne, de rouble russe … Se pose donc aujourd’hui 3 questions : quels seront les pays qui adhéreront à ce système, quel sera le pourcentage de chaque état au sein de cette monnaie panier et quels seront les contreparties choisies par ces derniers pour leur masse monétaire.

Concernant le premier point, l’on commence à y voir plus clair et cela n’est guère rassurant pour l’Occident : en plus des 5 BRICS, 19 pays souhaiteraient participer à cette nouvelle monnaie. Des pays du sud-est asiatique tels que la Thaïlande et l’Indonésie, mais aussi des pays producteurs de pétrole et de gaz : Iran, Arabie Saoudite, Emirats Arabes unis, Algérie, Venezuela, et des pays d’Amérique Latine, comme le Mexique, l’Uruguay et l’Argentine.

Concernant la répartition des quotas de chaque pays, l’on ne peut que faire des hypothèses sur la clef de répartition. Si cette dernière est le poids de chaque pays dans le commerce mondial, il faut garder à l’esprit que la Chine représente 13 % de ce dernier (pour seulement 2,5 % d’utilisation du yuan), l’Inde environ 3 % et la Russie et le Brésil plutôt 1 à 1,5 %.

Enfin concernant la grande question qui est celle des contreparties, l’on sait que chaque monnaie devrait avoir dans ce système des bases réelles : l’or y contribuerait (ce qui amènerait à une réévaluation de ce dernier) mais son cours est insuffisant pour assurer la contrepartie de l’ensemble des masses monétaires, l’on sait que d’autres matières premières ont été envisagées : argent, cuivre, mais aussi pétrole ou gaz et peut-être matières premières agricoles : blé, riz …

La création de ce nouveau système monétaire permettrait à ces pays de continuer à commercer même en cas de graves problèmes avec les occidentaux et même en cas de graves problèmes en occident.

Se pose alors 2 questions : quelles seront les parités choisies entre les monnaies de ce nouveau système mais aussi quelle parité s’établira entre ces monnaies et le Dollar et l’Euro. Est-ce que les monnaies occidentales ne risquent pas de se dévaluer fortement si elles continuent à ne pas avoir de contreparties ? Ce qui rendraient difficiles le paiement de nos importations manufacturières et énergétiques.

Deuxième enjeu, quelle sera la stabilité du système ? Que se passera-t-il à terme entre ces monnaies alors que forcément des différentiels d’inflation apparaitront (ex : l’Argentine) ? Y aura-t-il une révision annuelle des parité entre monnaies ?