Brigitte Macron est une femme transgenre... « C’est prouvé, c’est sur internet ! »

@Eric F

Bla bla pour demeurés :

« Des examens sous contrôle d’huissiers, quelle humiliation impossible à imaginer ! »

Il faut choisir entre les humiliations. Celle d« une dérision internationale me semble sans commune mesure pour des personnages représentatifs d’une nation.

Même pas ce petit sacrifice pour la FRANCE !

Notons qu’en Afrique et dans le Sud Global on prend le sujet au sérieux et qu’il a des conséquences.

»En cas de rumeur, démentir revient à la prendre au sérieux, "

Et pourquoi avoir ester pour atteinte à l’image alors ? Pas plus convaincant et même plutôt aggravant sans la diffamation associée. En faire pas assez est pire que de ne rien faire, car on en parle.

Pourquoi avoir intimider les auteurs-reporters de la rumeur si ce n’est pas pour aller au bout du démenti ? Stérile et contre-productif. Nos champions de la communication qui ont réussi à injecter 3/4 de la population avec un produit toxique et potentiellement dangereux commettraient de telles erreurs !

"les photos de famille seront déclarées truquées

"

La publication des photos de famille permettrait l’usage de l’AI pour que tout un chacun les testent. Et les irréductibles de mauvaise foi seraient marginalisés.

Enfin JM pourrait se présenter avec sa sœurette...

Bref il ne manque pas de moyens pour tuer la rumeur, et du moins créer un faisceau concordant de preuves, qu’il persiste des marginalisés ne gênerait plus, et aurait évité l’utilisation géopolitique à l’échelle internationale de la situation ambiguë.

Il y un ENJEU qui dépasse de loin les susceptibilités et égos des intéressés.



Quand on voit le mal qu’ils se donnent pour nous faire prendre des vessies pour des lanternes on est atterré devant une telle demi-mesure particulièrement si on intègre les moyens exorbitants qu’ils ont coutume de mettre en œuvre.

Personne ne doute de leur compétence à mentir, alors pourquoi si prendre si mal, ce qu’atteste la diffusion internationale. C’est ballot non pour des pros !