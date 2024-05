Budget 2024, 32,2 % de déficit budgétaire !

Petite precision tout de meme. Ce qu’on appelle charge de la dette, ce sont les interets de la dette, pas le remboursement du principal. Et c’est deja 50 milliard. Il faut y ajouter, si on veut savoir ce que nous coute la dette, le remboursement du principal, ca fait dans les 170 milliards en tout je crois. Or les recettes de l’etat en 2024 s’elevent a 312 millliards, et les depenses a 480 soit une difference de... 168 milliards, alors qu’on donne aux banques 170... et c’est a peu pres la meme chose depuis le debut de la dette au sens de l’argent dette.

Si on veut un peu comprendre pourquoi le monde entier, etats, menages, entreprises, sont tous endettes jusqu’au cou, il faut prendre en compte le fait qu’avec l’argent dette, le montant total de l’argent en circulation correspond au montant total de la dette a quelque chose pres. Donc plus on est riches, plus il y a de croissance, plus nous avons, globalement, de dettes.