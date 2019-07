C’est le moment de prendre un bain d’étoiles...

Merci pour ce très beau texte Rosemar ; moi aussi je suis fasciné par les étoiles, et par l’ouverture vers l’infini de l’univers qu’elles offrent ...

Mais de cela uniquement lorsque je voyage dans des contrées peu habitées, car dans la région parisienne il n’y a plus d’étoiles ! La pollution lumineuse est telle, surtout avec les aéroports d’Orly au sud, et du Bourget et surtout de Roissy au nord, que l’on voit la nuit comme en plein jour.

Il y a quand même quelques belles apparitions : Vénus, Mars, Jupiter, les principales étoiles de la constellation d’Orion parfois, la Lune bien sur, et aussi ... le soleil ! J’ai réussi à photographier le coucher de soleil SOUS l’Arc de Triomphe : on peut prendre cette photo deux fois par an pendant une minute, à condition de connaitre l’heure exacte (qui change chaque année) et que la météo soit parfaite (la canicule est une aide précieuse pour cela).

Mais j’ai appris que l’on vient d’inventer un filtre qui élimine pratiquement toute la pollution lumineuse des villes ; je vais me renseigner, et si je le peux l’acheter.

Bonnes rêveries.