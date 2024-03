C’est le réchauffement climatique qu’ils disent

@John

Les faits sont les faits !

Le monde a stagné pendant des siècles et vécu des idéologie « écolos » pas encore appelées écolos sous le féodalisme.

Le monde a prospéré avec le capitalisme libéral que depuis 300ans plus qu’en des milliers d’années ou c’était la misère complète.

Mais pas l’ignorance et l’utopie dans ce déni.

Sans l’optique, sans la pharmacie, la chimie, l’agroalimentaire l’industrie les inovations, les investissements tu crèves la bouche ouverte. POINT



On ne compte plus les graves problèmes environnementaux des idéologies collectivistes ou ecologistes..

L’assèchement de la mer d’Arral, Tchenobil, les pluies acides des pays de l’Est, 9 des 10 zones les plus poluées de la terre sont en Chine ou Russie.

Rrcemment le « tout » sans pesticides et engrais qui a créé la destruction de toutes les récoltes du Thé et riz du Sri Lanka et créé une grave crise économique.

La « tragédie des communs » et le collectivisme propre aux idéologies non-capitalistes, (socialsime, communisme, ecologisme) sont un problème bien plus grave pour l’environnement et le capitalisme le sauveur.

L’exemple Coréen du Sud des rizières et cours d’eau entre 2 régions. L’une colleciviste a laissé au système public de gérer les cours d’eau et l’autre au propriétaire voisin de gérer. La région gérée par un système centralisé a fait des récoltes mlisérables et celles gérée part la propriété privée a

fait la première région agricole de Corée.

Le droit de propriété propre au capitalisme renforce la responsabilité individuelle sur l’environnement, le collectivisme déresponsabilise.

Les faits sont les faits, on vit mieux en plein désert en Israel pays libéral-capitaliste que dans tous les pays désertiques qui l’entourent.