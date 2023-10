C’est même Israël qui a « créé » le Hamas (Zeev Sternhell)

Selon l'historien Zeev Sternhell, c'est même Israël qui a « créé » le Hamas, « en pensant que c'était intelligent de jouer les islamistes contre l'OLP ». L'État hébreu, par ailleurs, a officiellement reconnu ce bras politique et caritatif des Frères musulmans probablement au printemps 1978.

Pour dire…

Tous les gouvernements occidentaux ont d’une manière où d’une autre fabriquée leur propre « opposition » bien à leur main ; il n’y a qu’à regarder en France : « la gauche », bien muette sur des sujets essentiels tels que la participation de la France à la guerre en Ukraine, les diktats de l’Europe qui tiers-mondisent notre pays où la montée des partis d’extrêmes droites. Partout silence radio, et le pouvoir en place, qui organise une polémique par semaine afin d’occuper l’avant-scène, c’est PITOYABLE de démocratie !

Et la comparaison avec le 11 septembre et ce qui s’est passé en Israël samedi dernier. Les échotiers se sont saisis de cet événement dans le but de bien faire rentrer dans la tite tête des masses, que oui, les brigades du Hamas sont d’affreux terroristes sans âme, motivés par des raisons obscures et religieuses et que les colons sont les victimes de ces suppôts de Satan ; simple, les méchants et les gentils. De là ensuite faire monter la sauce par ce Netanyahou, qui n’est pas trop à l’aise dans ses baskets suite à des accusations de corruption, suite à une année entière de manifs contre sa réforme de la de la justice, et surtout pouvoir supprimer de la carte du monde l’enclave prison de la bande de Gaza : 1 pierre = 3 coups et tant pis pour les dégâts collatéraux. Ne pas oublier que « ces gens-là » sont capables de tout. Donc, en se référant au 11 septembre et en oubliant la version officielle, il y a une multitude de preuves que le gouvernement de Bush, la CIA, le FBI avait tous eu vent d’une préparation d’attentat, pourtant rien n’a été fait en amont pour enrayer l’horreur. Bush et ses sbires n’ont pas donné d’ordre et ont fait la carpe muette. Et bien se pourrait-il que le Netanyahou et ses sbires qui traitent les Palestiniens « d’animaux », aient pu procéder de la même manière, car, un pays aussi fliqué, aussi muré, aussi barbelisé soit attaqué par « surprise »…

Parlons Hamas

Le Hamas en connexion avec le Mossad a aidé le mouvement en 2007 à prendre le contrôle de la Bande de Gaza. WikiLeaks en 2008 (merci à Assange, pas étonnant qu’ils l’assassinent à petit feu), par un échange diplomatique entre le directeur israélien du renseignement militaire de l'époque, le général de division Amos Yadlin, et l'ambassadeur américain en Israël, Richard Jones, a montré le soutien israélien pour une bande de Gaza dirigée par le Hamas, qu'Israël pourrait alors déclarer Gaza comme une « entité hostile ». Le parti Hamas remporta les élections parlementaires palestiniennes en janvier 2006, mais fut empêché de former un gouvernement comme l'exige la constitution palestinienne. En juin 2007, après des mois de tentatives de prise de pouvoir par le parti Fateh soutenu par les États-Unis, le parti Hamas réussi à former son gouvernement à Gaza. Le câble en question a été enregistré quelques heures seulement avant la formation du gouvernement du Hamas à Gaza en juin 2007. Dans la transcription, Yadlin a déclaré à l’ambassadeur américain qu’il serait « très heureux » si le Hamas formait un gouvernement à Gaza « tant qu’il n’a pas de port (aérien ou maritime) ». Il a ajouté qu’Israël travaillerait ensuite avec le parti politique palestinien rival, le Fateh, pour former un gouvernement en Cisjordanie et s’efforcerait de saper le gouvernement du Hamas à Gaza.

C’est exactement ce qui s’est produit, juste après la rencontre entre Yadlin et l’ambassadeur Jones, alors que le Hamas créait son gouvernement à Gaza et qu’Israël lançait un siège massif et l’assaut le plus important jamais réalisé contre Gaza fin décembre 2008.

Dans un autre câble divulgué, Yadlin s'est entretenu avec le membre du Congrès américain Robert Wexler en décembre 2008, affirmant qu'« Abou Mazen » (Mahmoud Abbas) et (Salam) Fayyad contrôlent la Cisjordanie tandis que le Hamas a établi une entité terroriste à Gaza.[i] En clair tout a été fabriqué, élaboré dans ces cerveaux fiévreux sans prendre en compte ce qui s’appelle les humains : je pousse mes pions sur un monceau de cadavres et alors ? Au sud Gaza et le Hamas - Au nord, le Fateh avec Mahmoud Abbas. C’est comme chez nous une droite et une gauche se chamaillant, semant la discorde, la haine pour qu’une entité ; Israël, les multinationales, les fonds de pension, Sorros, Gates, Zelensky et toute la clique, les ONG, les associations, les….etc, tirent les ficelles gorgées de sang et de pleurs. Ces « gens là » fabriquent leurs monstres bien à leur main, puis, sous couvert de « démocratie », liberté et autres fadaises, usent et abusent du tamtam médiatique propriété de l’oligarchie. C’est un entre soi meurtrier où ne ressortiront que les happy fews…Vous voulez un exemple ? Ben Laden aidé/armé par les Américains pour lutter contre les Russes en Afghanistan.

Donc, toute cette histoire d’attaque surprise sent le faisandé, le pourri et la charogne. Et puis comment ne pas anticiper cette attaque alors que déjà en 2014, il y avait eu une équivalence à moindre échelle ; il est vrai qu’à l’époque il était impossible de se fournir des armes via la guerre en Ukraine, que les systèmes de propagande pro Israël étaient moins bruyants et efficaces et que l’Iran ferait parti des BRICS en janvier 2024.

Le 15/07/2014, ZEEV STERNHELL dans l’Express « Israël et le Hamas sont engagés à Gaza depuis le 7 juillet dans un affrontement d'une rare intensité. Cette escalade, ni le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, ni le mouvement islamiste n'en voulaient. Mais les deux parties se sont laissé entraîner dans un engrenage infernal après le kidnapping et l'assassinat de trois jeunes Israéliens, suivi du meurtre d'un adolescent palestinien, en juin. En début de semaine, l'opération de Tsahal avait fait quelque 200 morts à Gaza, tandis que les sirènes d'alerte ne cessaient de résonner à travers l'État juif. »[ii] Donc, 9 ans plus tard, c’est la même chose et en bien pire, alors ne peut-on pas dire qu’un Israël averti en vaut 2 ?

Pour conclure : La seule chose qui nous reste à nous « les gens » du quotidien en pensant à toutes ces victimes palestiniennes, israéliennes, ukrainiennes, russes, et tant d’autres, c’est que cette engeance de dévoyés et de malfaisants brule en enfer !

Priez pour les malheureux gazaouis, les bébés, les enfants et les femmes ainsi que les vieillards, car, ils ne sont plus aujourd’hui que chair à canon !

Georges ZETER/Octobre 2023

Regarder absolument la vidéo du Canard Réfractaire

La vérité sort du clavier des internautes : via le Canard Réfractaire.

@hamidmouloudji5805

il y a 2 jours

Les politicards, les éditocrates et toute la faune du "Système" ont totalement renoncé à la réflexion, au raisonnement, à l'analyse, à la rationalité au profit de l'émotion et de la surenchère. Au fond, ces gens là n'ont absolument rien à foutre de la souffrance des populations, du chagrin et de la peine des familles endeuillées, la seule chose qui prime c'est la COM et le bénéfice politicien qu'ils en escomptent