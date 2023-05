C’est quoi l’école de la nature ?

L’école de la nature c’est la joie... il suffit de les regarder toujours content d’y aller, toujours content d’y être, toujours content d’y retourner... quand un petit bout de forêt devient leur monde ce n’est pas rien. On le voit bien alors, les enfants dans la nature, ils sont dans leur élément. C'est immense ce qui arrive.

C'est dehors qu'on apprend à vivre

Rien d’étonnant puisque ça fait plus de 300 000 ans que ça se passe comme ça pour l’enfance de l’Homo sapiens et il faut compter en millions d’années pour les hominidés... le dehors, c’est simple c’est le lieu où l’on apprend à vivre... au sens le plus propre qui soit, on peut dire que c’est inhumain de priver un enfant de nature... c’est comme le priver de copains...

l'heure du jeu libre

il suffit pour s’en convaincre de les observer un peu quand c’est l’heure du jeu libre. Grimpant, sautant, creusant, courant, construisant... transportant des troncs, des branches mortes, des bouts de bois plus grands qu’eux, roulant des boules de neige énormes, faisant des barrages sur le ruisseau, n'en finissant pas de jouer avec la boue, de retourner finir la cabane...ils sont alors tout entier à ce qu’ils font... au contact des éléments... terre, bois, feuilles, pierres, eau, boue, humus... au contact de leurs copains et copines dans l'action, totalement à ce qu'ils font... vivants.

Créer des liens

c'est là, dans ces moments là, en particulier dans le jeu libre, qu'ils créent des liens avec les arbres, la mousse, les oiseaux, la pluie... On a longtemps cru, nous les adultes, que nous devions les emmener dehors pour leur apprendre à connaître la nature. L'animateur nature qui ne connaissait pas tous les chants d'oiseaux, les noms de toutes les fleurs, de tous les arbres, de toutes les roches... pouvait se trouver en difficulté... très difficile, voire impossible de dire « je ne sais pas. ». Nous étions souvent présenté comme le mentor celui qui connaissait la nature et derrière ce simple mot : « connaître » s'en cachait un autre c'est le mot « science » si nous n'étions pas dans une approche scientifique, c'était très difficile d'établir son autorité ou sa crédibilité...on aurait pu être considéré comme un imposteur.

Nécessité vitale

Même si nous n'en sommes pas tout à fait sorti aujourd'hui … on sait maintenant que l'essentiel, c'est que ça leur fasse du bien aux enfants d'aller dans les bois... et entre l’exposition aux écrans, les emplois du temps surchargés, le manque de sommeil, la nourriture souvent pas très saine, la position assises durant des heures, le temps passé à l'intérieur, la faible disponibilité des parents... c'est d'une nécessité vitale que les enfants puissent être lâchés dans les prés, dans les bois, sur les plages...

Il suffit de faire confiance

Le premier sujet n'est pas de leur apprendre quelque chose aux enfants, on ne va pas les aider à connaître la nature... on va réunir les conditions pour qu'ils puissent se rapprocher des arbres, se rapprocher des oiseaux, se rapprocher des fleurs, de l'humus de la forêt, de l'eau de la rivière... et ça tout le monde peut le faire. Ce n'est absolument pas nécessaire de connaître la nature pour aider son enfant à créer des liens avec un oiseau, une mare ou un bout de forêt. Il faut offrir les conditions et faire confiance.

On défend ses proches

D'ailleurs si l'on y réfléchit bien on ne défend pas ce que l'on connaît... on défend ses proches... alors si un arbre ou un coquelicot est considéré par un enfant comme un de ses proches, la partie est gagnée, c'est que les liens sont là, que les liens se sont construits et que maintenant les deux : l'enfant et l'arbre ont désormais partie liée. On ne va pas dehors avec les enfants pour leur faire connaître la nature, on y va pour leur donner la possibilité de se rapprocher des arbres, des oiseaux, des forêts, des rivières... On a raison de faire ça... parce que c'est bon et naturel...