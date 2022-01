« Couvrez ce sein que je ne saurais voir, par de pareils objets les âmes sont blessées. » C'est ainsi que chez Molière, que Tartuffe, comble de l'hypocrite, s'adresse à Dorine. Rien de tel à prévoir chez La Fontaine.

Cette phrase est toujours d’actualité dans notre monde où la dérive autocratique est de plus en plus de mise.

Je ne vais pas chercher loin des exemples ; ils sont légion : entre les provax, les antivax, les politiques mâtinés à l’esprit vide de l’ENA, les petits chefs de tout poil, les apprentis sorciers du commentaire télévisuel sur tous les sujets y compris ceux qu’ils ne maîtrisent pas (covid-19, par exemple, en commençant par : « Je ne suis pas médecin, mais… »), etc, etc, la liste est longue.

Un sujet qui m’a frappé concerne encore une fois la Turquie de Recep Tayyip Erdogan. Je lisais dans Le Monde (contrôlé par Daniel Kretinsky, milliardaire Thèque) que pour répondre à la hausse des prix dans son pays, Erdogan a limogé le chef de l’agence des statistiques[1]

En effet, Sait Erdal Dinçer, chef de l’agence turque des statistiques, avait publié début janvier un taux d’inflation annuel à plus de 36 %, au plus haut depuis près de vingt ans. Un chiffre pourtant sous-estimé, selon l’opposition[2].

Cachez ce sein que je ne saurais voir ou comme dit Le Monde sur la base d’une dépêche de l’AFP : « Pour dissimuler les poussées de fièvre, il peut être tentant de casser le thermomètre. Après la publication des chiffres annuels de l’inflation, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a limogé le chef de l’Institut statistique de Turquie, Sait Erdal Dinçer, selon un décret publié samedi, 29 janvier 2022. »

La Turquie n’est pas le seul pays à pratiquer le détournement de l’attention du peuple ; ici, en France, la campagne électorale (ce n’est encore, qu’un exemple parmi de nombreux autres) est passée au second plan car nous sommes abreuvés à longueur de journée, de semaine et de mois !!! par des informations des commentateurs sur des sujets qu’ils ne maitrisent pas, comme celui de la pandémie.

D’autres sujets, comme la baisse du chômage ou la croissance viennent ensuite. Cependant, les médias « amis » oublient de dire combien de chômeurs ne sont pas comptabilisés car ils ont une petite activité durant le mois, à quel niveau sont les salaires et comment la précarité progresse… Quant à la croissance, elle est calculée sur l’année précédente, en l’occurrence sur 2020 pour l’année 2021. Les mêmes commentateurs oublient de dire qu’en 2020 il y a eu une récession très forte (plus forte que la croissance de l’année suivante) à cause de la pandémie. En attendant, tous les médias parlent de la très forte croissance économique, jamais vue depuis des décennies !

Cachez ce sein que je ne saurais voir ou comment on manipule les données, l’actualité et l’opinion publique, je vous dis !

Il n’y a pas qu’Erdogan qui manipule les masses. Et le problème est plus profond que ce que je viens de décrire : éducation, opportunités, institutions, ploutocratie, exploitation, star system, etc, voilà ce que les gens doivent être en mesure d’analyser et comprendre pour déceler l’origine des cachoteries ! Mais, tout le système actuel est bâti pour empêcher cela !

Je finis ce papier avec une citation extraite du quotidien Le Monde, à propos de la Turquie : « Mais le président Erdogan, en position inconfortable à dix-huit mois de l’élection présidentielle, continue de défendre ses choix. La hausse des prix à la consommation, plus de sept fois supérieure à l’objectif initial du gouvernement, à 13,58 % sur le seul mois de décembre, s’explique par la chute de près de 45 % de la livre turque face au dollar en un an, malgré des mesures d’urgence annoncées par le chef de l’Etat mi-décembre. Conscient des dommages causés non seulement à l’économie mais aussi à sa cote de confiance, M. Erdogan avait promis début janvier de « ramener l’inflation à un chiffre le plus vite possible ». »