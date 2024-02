Cancel Chronickel : Muriel Robin et la culture de l’annulation

La comédienne et humoriste a demandé aux chaînes de télévision de ne plus diffuser d’œuvre à laquelle elle a collaboré avec Pierre Palmade.

Irréparable

En janvier 2022 elle déclarait :

« J’ai vraiment envie de le prendre dans mes bras. Je l’aime, c’est tout ce que [je peux dire]. Ça, il le sait. »

Et tout récemment : « Il y a ce que je sais, que j’ai vu, que j’ai entendu, et qui n’est pas du tout en la faveur de Pierre Palmade. (…) Je ne suis plus son amie. »

On ne sait pas ce qui se passe à l’intérieur des gens et je ne juge pas cette décision. Je pense à la douleur de rompre une amitié, pour les deux anciens partenaires en divertissement.

Que ferais-je à sa place ? Conserverais-je mon amitié ? Je n’en sais rien. Je ne m’aventurerai donc pas dans de grandes déclarations respectables et ô combien nobles, très à la mode ces temps.

Mais j’ose espérer que je garderais cela dans ma sphère privée, avec quelques rares proches, et que je ne succomberais pas en public. Les télés vous aspirent comme des vampires, il semble si gratifiant d’y ouvrir ses tripes, d’y flinguer sans vergogne.

Pierre Palmade a causé un mal irréparable. Il l’a fait sans lucidité et sans excuse, comme beaucoup d’autres sous l’emprise de l’alcool, de la colère, de la folie. Je ne juge pas sa vie, elle ne m’attire pas ni ne me repousse. Ce n’est pas ma vie, cela ne le sera pas, c’est tout.

Sacrifice

Il a brisé des vies, brisé la sienne, il aura probablement une lourde sanction. Alors je ne comprends pas l’utilité de cette déclaration publique, impudique, insinuant des choses que nous ignorons. Elle est parfois donneuse de leçons, Muriel Robin.

Je suis gêné. Qu’avons-nous besoin de cette charge supplémentaire ? Il est à terre et personne ne cherche à l’excuser, alors faut-il à ce point l’exclure ? L’effacer ? Le dernier des parias n’aurait-il pas aussi, un jour, besoin d’une amie ?

Ensuite comment comprendre cette démarche ? Demande-telle aux chaînes de ne plus diffuser ces œuvres de par un droit juridique, ou est-ce à bien plaire de par un droit moral supposé ?

Je vois quatre points en filigrane derrière cette annonce. D’une part elle punit Pierre Palmade, dont les droits d’auteurs sont actuellement son seul revenu.

D’autre part, si c’est un éventuel droit moral, cela veut dire que madame Robin essaie de dicter aux chaînes leur politique. C’est désagréable.

En troisième lieu elle s’efface elle-même, ainsi que les équipes de tournage. Son sacrifice ne me paraît ni utile ni raisonnable. À moins qu’elle ne veuille que protéger sa propre image.

Michèle Laroque a elle aussi effacé les photos avec PP sur son compte Instagram.

Trahison

Enfin je trouve très sinistre cette cancel culture, la culture de l’exclusion, de l’effacement, de l’annulation, aux nauséeux relents de régimes passés, où l’on ne peut plus parler d’une personne avec laquelle nous avons connu le succès, et partagé des bonheurs j’imagine.

Soudain nous faisons comme si tout cela n’existait plus, cognés par des vents sombres où l’amour se casse les os. Nous naviguons sans carte cachés derrière les embruns jouissifs des sunlights.

Et l’autre, qui a tant déçu et même pire, est envoyé dans un bagne virtuel. Plus rien ne résiste à sa faute, pas même l’amitié. Évidemment il a profondément déçu Muriel Robin, évidemment elle est en colère. Déception et colère : je peux la comprendre. Mais au fond, ne s’en veut-elle pas à elle-même de n’avoir pas pu « sauver » Pierre Palmade ?

Je peux me tromper et ses choix lui appartiennent. Tout cela est trop triste et terrible pour en avoir une vision détachée.

Terrible. Terrible.

Terrible aussi la fascination pour la marche vers la mort sociale de ceux que nous avons porté aux nues. Terribles nos reniements.

Terribles les trahisons réelles ou ressenties et tout ce qu’elles détachent, arrachent dans nos cœurs lacérés. Il n’y a pas la place à l’intérieur pour faire la part des choses, on ne peut plus l’aimer sans serrement, parce que le sang, la tôle froissée et le verre éparpillé se superposent à l’amour.