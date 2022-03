Ce que le Hack de Macron m’a VRAIMENT appris sur la France

Bonjour. Vous vous rappelez le fameux hack de Macron censé déstabiliser sa campagne et censé soi-disant avoir été réalisé par des russes ? Non pardon, des extrémistes de droite ?! Pardon. J’ai bien rigolé quand j’ai lu ça. Je fais partie de l'équipe qui a participé au « Hack » de Macron en 2017, sur un sous-groupe discord ---(par souci d’anonymat je ne révèlerai le nom du groupe), groupe dédié à la recherche de la vérité et à l’éveil des consciences. Ce n’est pas moi qui ai réussi ce phishing Onedrive simplissime, mais j’étais sur le groupe quand tout s’est déroulé.

Il y’avait certes des hackeurs russes sur le groupe, possiblement payé par Poutine, possiblement pas. Peut-être des Russes qui auraient souhaité que la corruption financière occidentale fasse surface au grand jour, ça c’est fort probable. En tout cas, celui qui a réussi le coup à 20h pétantes en ce 25 avril n’était autre qu’un citoyen français en toute bonne foi. Il a réussi, puis c’est un américain du groupe qui a proposé de diffuser les liens miroirs (oui cet américain possiblement d’extrême droite qui aurait été responsable selon « Le Monde ».) En tout cas, ce n’est pas lui qui avait mélangé le vrai du faux, je peux vous le dire, ayant eu accès aux fichiers originaux…

Donc on se dit après ce coup, honneur au peuple, nous allons enfin voir ce qu’il se passe en coulisse puis révéler la vérité au peuple pour une vraie démocratie ! Que les électeurs puissent vraiment savoir ce qui se cache derrière le personnage et que certains (je ne comprendrais toujours pas pourquoi ?) souhaitent élire en dehors du bullshit des médias de masse (je note bien entendu que j’aurais souhaité que la démocratie puisse être atteinte sans enfreindre la loi, mais vu que l’on veut cacher la vérité au peuple, qu’il en soit ainsi). La suite de ce qu’il s’est passé m’a amené dans une certaine tristesse, ou non, un dégout, plutôt. Certes, le timing n’était pas idéal, trop court pour une analyse approfondie avant les élections. Mais avec l’intelligence collective, cela pu être possible, si du moins, tout, oui tout, n’avait pas été fait pour empêcher cette fuite avant les élections.

La suite de ce qu’il s’est passé est assez absurde ! Finalement, enfaite, ce qu’il s’est passé se passe tous les jours sous nos yeux. La seule différence c’est que cette fois-là, pour moi, la vérité, la vraie histoire, je la connaissais de but en blanc, et non plus au travers de quelques fact checking. Une vérité que j’avais vécue, et là, de la voir meurtrie sous mes yeux, je me suis sentie presque violée.

Plusieurs batchs de fichiers ont été envoyés à des médias (France 2, TF1, Le monde, etc…)… sans aucune réponse. Des hoaxs sur internet ont circulé, mélangeants des mails du contenu des 9 Go diffusés aussi malheureusement sur 4Chan avec des faux, ridiculement stupides. Aucun des médias n’a commenté. Puis enfin, le Monde et Slate s’ent sont donnés à cœur joie pour descendre son contenu. Le Monde : « MacronLeaks, compte offshore : l’ombre des néonazis américains » ! (imaginez, de se dire qu’on veut le réveil des peuples et que l’on est traité de quoi… néonazi !!!) Orchestré depuis les états unis ??? Quoi ? L’extrême droite américaine ? Mêler le vrai au faux, OK. Traiter de néonazis les personnes qui souhaitent une vraie transparence de la politique, moins cool.

« Les documents ne présentent rien à se mettre sous la dent », expliquait Numérama, pourtant Mediapart expliquait aussi que « les échanges livrent des informations clefs … qui ont un intérêt public et que nous les publierions. ». Alors, pour en conclure par, le 6 mai 2017, « Les « Macron Leaks », une boule puante venue de l'extrême droite américaine » !!! (j’en pleure encore…) Libération avait lui-même dit s’investir de ses informations pour l’intérêt public. Malheureusement, aucune information n’a pu vraiment fuiter de manière « fiable » au grand public avant les élections.

Effectivement, le chien gardé des politiques et de la campagne, la Commission nationale de Contrôle de la campagne électorale avait, en vue de l'élection présidentielle, interdit à tout média de diffuser ou de relayer les contenus de cette Leak sous peine de poursuites pénales (!). Cet organe étatique, qui exerce "une mission de surveillance des différents aspects de la campagne électorale » et qui aurait le devoir d’intervenir pour que cessent des agissements qui lui paraitraient critiquables…

Mais pourquoi certaines informations plus que d'autres ont-elles le droit de fuiter ? S'agit-il vraiment de ne pas altérer la sincérité du scrutin ? Les Français n'ont-ils pas le droit de savoir ce qui se cache derrière ceux qu'ils élisent ?

Aujourd'hui Mediapart révèle quelques noms des grands donateurs de Zemmour, et cela bien avant les élections (je doute que la fuite soit légalement justifiable puisque le nom des donateurs est censé rester confidentiel) ! Pourquoi des fuites sur un personnage plus qu’un autre ? Cet organe de contrôle aurait-il lui-même aussi des préférences sur les casseroles qui ont le droit de fuiter et de celles qui … « peuvent altérer la sincérité du scrutin… » ?

Enfaite, oui, il y’a bien entendu beaucoup de documents inintéressants dans les leaks. Il y'avait aussi matière à faire éclater la vérité : mensonges/omissions sur des chiffres liés aux donations (proportion sur les montants des grands donateurs), mais aussi les noms et entreprises derrière certaines grandes donations (Arnaud Joubert, nombreux PDGs de banque finance, mutuelles, assurances, etc..), la construction d'un programme/positionnement basé sur des enquêtes citoyennes, des promesses de campagne non tenues... Des informations qui pourraient tout de même influencer la vision des Français sur un personnage qui a tout de même derrière lui les Rothschild et le monde de la finance, ayant supporté sa campagne d'une manière assez élitiste. Et les leaks contiennent toutes ses preuves !!! Car non, ce ne sont pas des rumeurs « d’extrême droite » dont l’origine est douteuse, mais bien de documents officiels (pardon, volés), de campagne.

Le vote est déjà fait, il n’y a plus d’espoir.

Un journal se démarquera tout de même par sa franchise et sa détermination à expliquer les faits. Libération (merci, Libé !) aura néanmoins réussi en un temps record à sortir la vérité des fichiers à travers un article du 11 mai 2017 : « Comment En marche a résolu sa question de fond. ».

Il semble néanmoins que cet article fait mouche, car il a peu de retentissement médiatique : peut-être un article trop long, trop technique ? Pourtant on y parle bien de qui est derrière Macron, des patrons de banques les Rotschild, la sous-évaluation des dons, la sous-évaluation des grands donateurs (on arrive la plupart des semaines à 80% de grands donateurs !). Toutes les infos y sont parfaitement étayées, sans trop en révéler, parce que oui, il y a les noms que l’on n’est pas censé dire au public... Le 21 Mai 2017, alors que 15 jours plus tôt, Mediapart jetait à la poubelle cette « boule puante venue de l’extrème droite », il révèle un article d’un ton presque mesuré et qui en dit long sur les penchants macronistes de ce média : « Macron Leaks » : les secrets d'une levée de fonds hors norme ». Autant cet article lève le voile sur le réseau du banquier d’affaires, autant il dépeint une forme d’admiration : il a levé des millions tel un business man avec son riche réseau de banques d’affaires, mais quel courage ! Quel homme ! (je caricature bien sûr…).

Et pourquoi personne ne réagit ? Un président lancé par les Rothschild qui ment sur les chiffres de ses grands donateurs, ça plait ? Ça fait pensait qu’il va défendre nos intérêts de pauvres personnes de la classe moyenne ? Tout le monde s’en fout (Dites, hein…) ?

Bon, je souhaiterais conclure sur ces quelques mots.

Voilà ce que m’a VRAIMENT appris cette leak, ce hack :

- Comprendre qui a originellement financé Macron c’est comprendre quels intérêts il défend,

- Les médias de masse type le Monde (ou Slate et Mediapart) racontent un peu ce qu’ils veulent, quand ils veulent. Plus le mensonge est gros plus ça passe,

- Libération est un journal qui a peut-être encore une certaine éthique mais que personne n’écoute,

- Les Français sont masos et ne veulent pas admettre qu’ils votent pour le bras droit des banques, qu’il ment comme un pendu et qu’il ne défend pas vraiment leurs intérêts (à moins qu’ils soient banquiers d’affaires, dans la finance, les assurances, ou petit fils à papa qui se croit supérieur aux autres et qui déteste les chômeurs parce qu’être pistonné finalement ça a tellement plus de mérite).

À l’heure des élections, reproduirons-nous une fois de plus le même schéma qui nous mène à notre propre perte ?

Bienvenue au Meilleur des Mondes qui nous attend… ou pas.