Celle qui défie Poutine...

La confusion : aujourd’hui, le moyen le plus fréquemment utilisé par les médias et leurs systèmes gigantesques de communication, aux mains de l’oligarchie, pour que plus personne ne comprenne plus rien à quoi que ce soit.

Abdelouahed Berrichi (Professeur d’enseignement supérieur à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de l’Université Mohammed Premier d’Oujda au Maroc), en plein Covid19 disait ceci : « Le terme infobésité coronale désigne la surcharge informationnelle à laquelle nous sommes confrontés constamment et instantanément, depuis que le coronavirus a kidnappé l’espace-temps médiatique et polarisé notre attention sur des informations clivées et courtes, sans cesse chassées par d’autres, sans que nous puissions savoir si nous avons affaire à une information vérifiée, une rumeur, une « fake news », un montage, un complot, une manipulation, etc. »

« L’infobésité », dans tous les domaines, grossit un peu plus chaque jour.

