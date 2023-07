Centrale nucléaire de Zaporijia, ça va péter ?

(Ecrit le 6 juillet 2023.) Capturée par l’armée russe le 4 mars 2022, la plus grande centrale nucléaire d’Europe a été soumise à des tirs et a été coupée du réseau électrique à plusieurs reprises depuis le début de la guerre. La destruction le mois dernier du barrage de Kakhovka a considérablement réduit le volume du Dniepr, fleuve-réservoir, notamment utilisé pour refroidir les réacteurs. Aujourd'hui cette centrale de Zaporijia ne produit plus d'électricité, mais la présence de substances radioactives rend la situation tendue, d'autant plus qu'aussi bien du coté des Ukrainiens que de celui des Russes, la propagande de guerre décrit l'adversaire en train de comploter contre l'intégrité physique des bâtiments. A l'heure où j'écris ces lignes, rien ne s'est encore passé, mais d'ici à ce que l'article soit publié, peut-être que nous assisterons à un nouveau drame aux conséquences difficilement quantifiables dans la région ?

Point de vue Ukrainien : les Russes ont placé des explosifs.

Le renseignement Ukrainien indique avoir découvert des explosifs sur les toits de deux dômes de confinements des réacteurs nucléaires. Il pourrait s'agir d'un simple moyen mis en œuvre afin d'accuser les Ukrainiens de bombarder l'installation, en montrant au monde entier des impacts d'explosions – qui ne seraient pas suffisantes pour les traverser -, dans un objectif purement communicationnel afin d'affaiblir les soutiens à l'Ukraine. Mais la situation pourrait aussi être beaucoup plus sérieuse, en combinants de puissants explosifs – capables de percer les dômes de confinements - à des mines placées à l'intérieur des installations nucléaires, afin de les détruire tout en accusant l'Ukraine de bombardements criminels.

Les Russes évacueraient les ingénieurs Ukrainiens qui travaillent dans la centrale.

Point de vue de l'AIEA : Aucun acte de sabotage détecté, pour le moment.

Selon Rafael Mariano Grossi, diplomate et Directeur Général de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique, des membres de son organisation sont présents sur place et ils n'ont constaté aucun signe d'explosif ou de mine. Ils restent cependant vigilants puisque la pose d'explosifs peut être relativement rapide. C'est pourquoi le mercredi 5 juillet l'AIEA a demandé un accès total aux bâtiments afin de confirmer l'absence de tels engins de destruction.

Point de vue des Russes : les Ukrainiens vont lancer une bombe sale.

Pour les Russes, les Ukrainiens préparent un bombardement massif à l'aide d'armes de précision à longue portée, de drones et même d'une bombe sale contenant des substances radioactives, bombe qui avait déjà été citée par les Russes avant l'explosion du barrage de Kakhovka. Le principal sujet de l'opération serait la réaction de l'occident, mis au pied du mur, face à un nouvel accident nucléaire sur le continent européen. Après leurs échecs successifs lors de leur contre-offensive, les ukrainiens n'auraient d'autre moyen que celui-ci pour survivre en entraînant de force l'OTAN dans le conflit.

En prévision de l'attaque massive Ukrainienne, beaucoup d'habitants de la région ont été évacués, y compris du personnel de la centrale.

Point de vue de Patchwork mental (c'est le seul qui compte, ou pas ^^) :

Les exercices grandeur nature d'évacuation à cause de risques radiologiques ont lieu dans la partie Ukrainienne, pas du tout dans la partie Russe. A première vue ceci pose question puisqu'il est plutôt sensé d'estimer que ce serait le coupable qui préparerait à évacuer la zone, afin d'éviter les risques de radiation.

Jetez un œil aux prévisions météorologiques de la région de Zaporijia : jusqu'à vendredi après-midi le vent soufflera d'est en ouest, mais ensuite pendant au moins une semaine le vent soufflera vers le sud ou vers l'est, ce qui serait une catastrophe pour les Russes qui risquent de recevoir toutes les possibles retombées radioactives sur leur territoires contrôlé ! D'autant plus que ce week-end sont annoncées de fortes pluies orageuses.

Les Russes contrôlent la centrale et des membres de l'AIEA présents sur place peuvent décourager d'éventuelles attaques Ukrainiennes de grande envergure sur la centrale. Si jamais un réel bombardement Ukrainien de la centrale est filmé par les Russes et que des membres de l'AIEA décèdent dans l'opération, ils est probable que même l'exceptionnelle propagande occidentale ne puisse pas cacher ça. Rappelons tout de même qu'il y a déjà eu plusieurs assauts maritimes Ukrainiens, tous repoussés par les Russes.

Vladimir Poutine ne le cache pas, il a annoncé que les habitants des 4 Oblasts en partie contrôlés par ses troupes seront appelés à voter aux prochaines élections présidentielles Russes. Pour lui ces territoires seront totalement annexés un jour ou l'autre. Du coup, quel serait son intérêt à détruire la plus grande centrale nucléaire du continent et de contaminer la zone ? S'il est amené à de telles extrémités c'est qu'il doit être particulièrement en difficulté. Or, à mon avis, ça ne semble pas le cas :

Selon tous les observateurs, la contre-attaque Ukrainienne n'aboutit à rien, si ce n'est à des pertes en matériels et en ressources humaines puisque les hommes ne sont plus traités que comme des outils dispensables ; L'ersatz de coup d'état d'Evgueni Prigojine a été annulé en une journée ; Il a échappé à un bain de sang fratricide qui aurait totalement ruiné le moral de ses troupes ; Les troupes de Wagner ont massivement signé un contrat avec l'armée ; Une purge de potentiels traitres est sans doute en cours ; La destruction des chars occidentaux continue, renforçant la confiance des militaires ; De gigantesques entrepôts de munitions Ukrainiens sont filmés en train d'éclater de milles feux alors que le ravitaillement par l'occident se fait de plus en plus rare, faute de stock et de capacité de production. Le complexe industriel de guerre Russe tourne à bon régime et permet toujours à l'armée de lancer de puissants bombardements à très longue portée alors que certains disent depuis presque un an qu'ils étaient à court de telles munitions.

Techniquement, les Russes disposent de moyens à longue portée pour détruire des bunkers et des arsenaux souterrains. Je suppose donc que leurs missiles supersoniques sont capables de détruire les enceintes de confinement de toutes les centrales nucléaires Ukrainiennes. Ils ne le font pas sans doute pour de nombreuses raisons. Par exemple ils ne veulent pas apparaître comme encore plus barbares qu'ils le sont déjà aux yeux de beaucoup, mais surtout ne veulent pas retourner l'opinion des russophones. Détruire la seule centrale qu'ils contrôlent en Ukraine, et qu'ils pourront potentiellement utiliser dans les prochaines années m'apparaît absurde, mais comme vous tous, je ne dispose que d'informations publiques et donc parcellaires. Pour finir, il est tout à fait possible d'imaginer que différentes factions Russes ont des visions bien différentes des opérations, comme nous l'a prouvé l'évènement Prigojine : les visions d'un point de vue tactique (localisé) ou stratégique (global) peuvent être bien distinctes.

Ah, une dernière chose : les 11 et 12 juillet 2023 va se tenir à Vilnius un Sommet de l'OTAN, où va bien sûr être grandement question de l'avenir de l'Ukraine. C'est pourquoi ces prochains jours seront cruciaux pour ce pays afin d'obtenir encore plus d'armes et de moyens malgré l'absence de résultat de leur contre-offensive. L'idée d'un drame à la centrale de Zaporijia n'est pas à écarter puisque cela pourrait donc bien être instrumentalisé pour obtenir ce soutien indispensable à la survie de l'Ukraine.

Avez-vous d'autres hypothèses ou remarques à faire ? Selon vous qui pourait être l'instigateur et dans quel but ? Si ça se trouve, et espérons-le, rien de tragique n'arrivera.

Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à commenter et à donner votre avis !