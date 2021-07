Ces écrans qui s’adressent à nos pulsions...

Vous confondez sentiments de base, liés aux émotions et « instincts », une notion dépassée en psychologie, d’origine religieuse, qui considérait que les « plus bas instincts ravalaient l’homme au rang de l’animal ».

Or, l’homme est un animal, un des grands singes. D’ailleurs, comme chez le Bonobo, le chimpanzé, le gorille et l’orang-outan, sa sexualité n’a plus grand chose à voir avec la reproduction comme vous l’affirmez péremptoirement, mais avec le plaisir et les échanges sociaux, à commencer par la détermination d’une hiérarchie.

Les « écrans » ne sont qu’un des outils parmi d’autres utilisés par le marketing et la publicité pour manipuler les consommateurs et obtenir d’eux ce quils en attendent : passer à l’acte et acheter le produit.

Ce n’est pas vraiment une découverte.