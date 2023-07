Charles Ier d’Anjou est de retour à Celle di San Vito, la petite ville italienne qu’il a fondée au XIIIe siècle

Grande cérémonie en présence de la consule de France à Naples, Lise Moutoumalaya

J'ai déjà traité de la petite commune italienne de Celle di San Vito, qui a conservé le dialecte franco-provençal pendant des siècles.

J'y suis retournée parce que le 22 juillet 2023, la statue de Charles Ier d'Anjou, qui fonda la ville dans la seconde moitié du XIIIe siècle après avoir libéré la ville voisine de Lucera des Sarrasins, a enfin été inaugurée.

Le maire de la petite commune des Pouilles avait écrit au président français Emmanuel Macron, qui lui avait également répondu de manière inattendue qu'il y réfléchirait. Les mois ont passé, la tension sociale en France est montée en flèche et les grèves contre la réforme des retraites sont quotidiennes. Alors, après avoir attendu en vain l'arrivée du président, en proie à ses préoccupations nationales, Palma Maria Giannini décide de faire rentrer Charles Ier d'Anjou et appelle pour l'occasion la consule générale de France pour l'Italie du Sud, Lise Moutoumalaya.

Madame Moutoumalaya, née en Guadeloupe et arrivée à Paris à l'âge de dix ans, est la nouvelle consule de France depuis 2022. Elle est basée à Naples, où elle est également présidente de l'Institut de Grenoble, et elle est la responsable institutionnelle pour toute l'Italie du Sud. Depuis sa prise de fonction, elle a participé à de nombreux événements institutionnels, tels que des jumelages, des remises de prix, des expositions, des journées d'études, des conférences, des réunions politiques ou encore des spectacles.

Dès le début, elle a travaillé dur pour renforcer les liens économiques et culturels entre l'Italie et la France.

Dans la petite ville des Pouilles, Madame Moutoumalaya a reçu un accueil splendide. La maire lui a donné la clé d'argent de la ville et a fait don d'un tableau représentant Celle di San Vito.

Après la cérémonie officielle, qui s'est déroulée au pied du château provençal, il y a eu un bouffet pour tous les citoyens et un dîner de gala en présence des autorités.

La belle statue en bronze de Charles Ier d'Anjou est aujourd'hui située à la pointe ouest de la ville, à l'emplacement de la Porte des Provençaux, sur un point panoramique exposé aux vents. D'une hauteur de 1,70 mètre, elle a été réalisée par le sculpteur Leonardo Scarinzi, de Faeto. La plaque sur le socle porte le nom du maire Giannini, qui restera dans une mémoire impérissable.

L'historien médiéval Giovanni Villani, dans son œuvre monumentale Nuova Cronica (poursuivie par deux de ses fils), a écrit : « Ce Charles était sage, de bons conseils, et vaillant en armes, et dur, et très craint et loué par tous les rois du monde, magnanime et de hautes intentions, sûr de mener à bien toutes les grandes entreprises, sûr de toutes les adversités et véridique de toutes ses promesses, peu bavard et très travailleur, et presque ri seulement un peu, honnête comme « un religieux, et catholique ; dur en justice [...] grand en personne et musclé, de couleur olivâtre et avec un grand nez, et il ressemblait plus à une majesté royale qu'à tout autre seigneur ; il veillait beaucoup et dormait peu, et il disait qu'en dormant, on perdait beaucoup de temps ».