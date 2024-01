Charlie Munger : une légende de l’investissement nous a quitté

Qui était Charlie Munger ?

Charlie Munger, le bras droit de Warren Buffett et la pierre angulaire de Berkshire Hathaway, est décédé à l’âge de 99 ans. Munger, vice-président de Berkshire depuis 1978, était un pilier incontesté dans le monde de l’investissement et un mentor pour de nombreux investisseurs à travers le monde. Son décès marque la fin d’une époque dans le monde de l’entreprise américaine et de l’investissement​​.

Munger, né le 1er janvier 1924, aurait eu 100 ans cette année. Sa collaboration avec Buffett a été un véritable partenariat, les deux hommes partageant une vision commune de l’investissement, centrée sur l’acquisition d’entreprises de qualité à des prix équitables, avec une perspective à long terme. Munger était célèbre pour avoir orienté Buffett loin des « cigar butts », des entreprises médiocres disponibles à des prix très bas, pour se concentrer sur des entreprises de qualité supérieure avec un potentiel de croissance durable​​.

La philosophie de vie de Munger était aussi unique que ses stratégies d’investissement. Il prônait la pensée claire, l’honnêteté envers soi-même, l’apprentissage de ses erreurs et l’évitement des calamités. Son approche pragmatique de la vie et de l’investissement a influencé des générations d’investisseurs et de dirigeants d’entreprises.

Munger avait une façon bien à lui de captiver son auditoire, souvent avec des commentaires directs, ouverts et honnêtes, comme en témoigne son humour caractéristique lorsqu’il disait : « Tout ce que je veux savoir, c’est où je vais mourir pour ne jamais y aller »​​.

La succession chez Berkshire Hathaway ne remplacera probablement pas directement Munger. Deux autres vice-présidents, Greg Abel et Ajit Jain, supervisent respectivement les activités non-assurance et assurance de Berkshire. Cela témoigne de l’impact unique et irremplaçable de Munger au sein de l’entreprise​​.

L’un des changements les plus notables suite au décès de Munger sera lors des week-ends annuels des actionnaires de Berkshire à Omaha. Ces événements, qui attirent des dizaines de milliers de personnes et sont diffusés en direct dans le monde entier, ne verront plus Munger partager la scène avec Buffett et répondre aux questions des actionnaires pendant des heures. Sa présence, ses commentaires tranchants et son franc-parler manqueront à ces réunions, et Berkshire pourrait sembler un peu moins amusante sans lui​​.

La perte de Charlie Munger est indéniablement un moment charnière dans le monde des affaires et de l’investissement. Son héritage se perpétuera à travers les leçons qu’il a partagées, sa vision de l’investissement et son impact durable sur Berkshire Hathaway et le monde financier.

