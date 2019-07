Charlotte : Marre de ces cadavres échoués !

11 mois de dur labeur, viennent les vacances d’été en Tunisie et...Des cadavres de migrants traînant sur la plage et gâchant la vue ! Charlotte, une touriste belge outrée de voir ça demande à changer d’hôtel, et le tour opérateur s’exécute. La RTL-TVI mise au courant tourne un sujet pour le journal du 12 juillet et diffuse une séquence intitulée « Une touriste belge découvre des cadavres sur une plage de Djerba » ; suit : « Un début de vacances raté pour Charlotte. La Liégeoise venait d'arriver à Zarzis, en Tunisie, et elle a découvert un cadavre sur la plage ». Au cours du reportage, on comprend que ce sont des corps de migrants échoués sur le sable devant l’hôtel qui sont en cause : ils viennent ruiner les congés de cette vacancière et ainsi qu’à d’autres, qui se plaignent et demandent à changer d'hôtel séance tenante. Sur une vidéo jointe (1,07 minute), on peut entendre la porte parole du tour operateur TUI dire sans broncher, comme si tout était normal « nous comprenons évidemment que ces vacanciers aient été choqués. Ce n’est pas ce qu’on imagine quand on réserve des vacances, nous avons été à leur écoute, nous leur avons proposé une aide psychologique directement, et puis ils ont exprimé le souhait de changer d’hôtel ce que nous avons effectivement autorisé »... Entre ce manque d’empathie de la part des touristes, le cynisme de la chaîne TV et le sans cœur, sans ciller du tour operateur, qui des trois donne le plus envie de vomir ? Les trois direz vous ! En fait cela résume bien ce qu’est devenu « notre » monde occidental : la jouissance sans aucune barrière, sans aucune retenue, sans aucun remords et surtout dénué d’une quelconque humanité : « j’ai payé ! » alors, je prends, j’accapare et je glisse sous le tapis toute cette misère ; d’ailleurs Rocard ne prêchait-il pas « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde... », alors si la France ne peut pas, imaginez-moi, touriste lambda qui a payé mes vacances au soleil en pension complète, sans les boissons, et qui déjà doit supporter des plages surpeuplées, remplies de déchets, alors, si en plus il faut maintenant se coltiner des cadavres, où va-t-on ? La méditerranée, lieu de villégiature pour les uns, cimetière pour les autres ; Ce qu’il faut tenir comme objectif ? Qu’ils ne se croisent jamais et ainsi, les affaires peuvent tourner. Ne pas mélanger les gentils touristes et les cercueils...

J’ajoute que c’est avec de telles attitudes, que germent les ferments de haine contre les occidentaux, qui, accouchent de kamikazes à ceinture d’explosif se faisant sauter au milieu de foules innocentes afin de venger « les frères »... Pour être moderne, cette « fuck you attitude », créée de toute pièce une « Allah Akbar attitude » tout aussi néfaste.

Heureusement, la cellule psychologique les a soutenu ces pauvres traumatisés Liégeois, et lors du transfert dans l’autre hôtel, la plage était immaculée, prête à tendre ses bras rouleaux d’une onde bleutée, le sable chaud, sous les palmiers...Sur l’autre plage ? Celle des morts anonymes... Les autorité tunisiennes en ramassaient + de 100...

Georges Zeter/juillet 2019

le détaillé de l’événement : Le Vif : "Ces migrants qui gâchent nos vacances" : l'indécence à son comble » - https://www.levif.be/actualite/europe/ces-migrants-qui-gachent-nos-vacances-l-indecence-a-son-comble/article-opinion-1165895.html?cookie_check=1563261704

Vidéo : Naufrage d’exilé·e·s : le reportage qui choque