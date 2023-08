Cherbourg : un violeur récidiviste coupable d’actes de tortures et de barbarie...

« comment un homme peut-il faire subir de telles tortures à une femme ? »





Rosemar, vous êtes bien naïve…

Si vous saviez ce dont certains « humains » (entre parenthèses, évidemment, parce qu’à ce niveau-là, il n’y a plus rien d’humain en eux) sont capables….hommes comme femmes, violences et tortures infligées à d’autres hommes ou femmes, jeunes ou âgés, ou à des nourrissons, des enfants…

Demandez à n’importe quel(le) soignant(e), toubib, chirurgien…qui a bossé dans un hôpital.

Heureusement, de telles horreurs sont quand même rares.

Il semble y avoir de plus en plus de déséquilibrés « lâchés » dans la nature, se baladant parmi le public ou sur les réseaux sociaux (et honnêtement, quand même moins dangereux sur les réseaux, ça les occupe !)

Mais je répète : sortez vos gamins des réseaux sociaux, cette société devient de plus en plus malsaine (et dangereuse pour les plus fragiles). Le harcèlement tue aussi !

Il nous faut garder un œil attentif sur nos aînés, nos familles et nos voisins.