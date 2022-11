Chine : Covid toujours...

@rosemar

Oui, c’est d’ailleurs pour ça que les soignants non vaccinés sont réintégrés par milliers... ailleurs...

https://www.marianne.net/monde/europe/italie-giorgia-meloni-ordonne-la-reintegration-des-soignants-non-vaccines-et-suscite-la-fronde-des-regions

mais pas chez nous...

https://www.lelibrepenseur.org/lacademie-de-medecine-toujours-defavorable-a-la-reintegration-des-soignants-non-vaccines/

Par contre, un peu partout, bye bye le covid, mais pas en France

https://www.20minutes.fr/sante/4004287-20221007-covid-france-vague-rentree-poursuit-alors-hospitalisations-augmentent

On les cherche, les malades, mais il parait qu’il y en a . On vous assure qu’ils sont malades, ce ne sont pas des crétins qui se font défoncer les narines pour cinq jours de congé aux frais de la princesse au moindre éternuement, non, des malades...Graves...Vaccinés le plus souvent, protégés...Ah ben non en fait ...

Rien à voir, on vous assure, avec les dizaines de milliers de lits supprimés pour faire des « économies », les Caesar, ça coûte un bras...et puis, il faut être cohérent, si on soutient un pays dirigé par les néo-nazis, on va pas voter une résolution interdisant la glorification du nazisme à l’ONU...Réfléchissez un peu... Soyons logiques...

Plus de confinements en perspective, vous êtes sure ? Ils n’oseraient pas nous emmerder, quand même ?