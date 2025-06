Choisir Sinwar  : l’avenir du groupe terroriste Hamas

La sélection de Yahya Sinwar, connu pour ses vues extrémistes, en tant que nouveau chef du bureau politique du Hamas, suite à l’assassinat d’Ismail Haniyeh à Téhéran à la fin du mois de juillet dernier, a suscité un débat considérable et surpris de nombreux experts et analystes. Sinwar n’était pas initialement considéré comme un successeur probable de Haniyeh, ce qui suggère que ce choix pourrait marquer un tournant dans l’avenir du mouvement terroriste et sa trajectoire globale.

À mon avis, plusieurs facteurs ont influencé la sélection de Sinwar. Un facteur clé est l’absence d’une alternative préparée pour combler rapidement le vide laissé par l’assassinat de Haniyeh. Cela est particulièrement pertinent étant donné que Khaled Meshaal s’est éloigné de la direction du mouvement terroriste et n’est plus soutenu en interne, en plus de sa relation tendue avec l’Iran depuis qu’il a pris le parti de l’opposition syrienne en 2012. Un autre facteur est l’atmosphère chargée résultant de l’assassinat soudain de Haniyeh au milieu de la guerre en cours dans la bande de Gaza.

Cela explique la hâte avec laquelle les factions palestiniennes ont « approuvé » la sélection de Sinwar et l’ont considérée comme une « réponse logique » à l’assassinat de Haniyeh, comme l’a déclaré Jibril Rajoub, secrétaire du Comité central du Fatah. Cette approbation n’est pas sans lien avec la relation des factions palestiniennes avec Sinwar, qui avait précédemment tenté de combler le fossé entre le Hamas et le Fatah, et est connu pour son hostilité radicale envers Israël. L’Autorité palestinienne pourrait le voir comme un rempart contre les fortes pressions exercées par Israël et les puissances régionales pour des réformes et la lutte contre la corruption endémique en son sein.

La sélection de Sinwar porte plusieurs messages, mais l’implication la plus significative est l’absence de visage politique pour le mouvement terroriste. Sinwar est essentiellement un commandant de terrain dont l’emplacement est inconnu et qui ne peut pas se déplacer librement même s’il parvient à quitter Gaza vivant. Israël le poursuivra sans relâche et l’éliminera, rendant impossible pour lui d’exister sur le sol de tout pays, même ceux connus pour leur relation avec le Hamas, compte tenu de l’escalade du conflit avec Israël.

Par conséquent, la présence de Sinwar signifie la fusion des ailes politique et militaire du mouvement terroriste et leur confinement ensemble dans les égouts et les tunnels de Gaza, sans aucune présence dans les interactions politiques inter-palestiniennes ou dans les relations du mouvement avec le monde extérieur, sans parler de la gestion de ses relations d’alliance complexes avec des pays comme l’Iran, le Qatar et la Turquie. À cet égard, il ressemble à Hassan Nasrallah, le leader permanent caché du Hezbollah.

Le dilemme résultant de la sélection de Sinwar ne réside pas dans son radicalisme, comme le suggèrent certains observateurs. Souvent, la paix a été réalisée grâce aux efforts de politiciens intransigeants. Le véritable problème est que Sinwar ne peut pas exercer son rôle politique efficacement, surtout au plus fort du conflit avec Israël. Cela le rend extrême dans ses demandes et moins enclin à faire des concessions, en particulier parce qu’il réalise pleinement que sa vie est constamment menacée, que des accords de cessez-le-feu soient conclus ou non.

Les messages du Hamas derrière la sélection de Sinwar, tels qu’exprimés officiellement par Osama Hamdan, l’un des leaders du mouvement terroriste, sont que le mouvement veut démontrer son unité et sa cohésion, qui ont été remises en question, et sa capacité à prendre des décisions indépendamment des circonstances. Il veut également montrer qu’il peut transférer le pouvoir et produire de nouveaux cadres de leadership, et prouver que l’assassinat de ses leaders à un rythme élevé et les pressions résultantes n’affectent pas le mouvement et ne le pousseront pas à faire des concessions ou à se soumettre à des compromis.

Ces éléments ne sont pas surprenants pour Israël ou d’autres. La réalité est que le mouvement terroriste a subi une lourde perte avec l’assassinat d’Ismail Haniyeh, et Sinwar peut effectivement être un sujet de consensus interne à l’étape actuelle, mais il n’a pas la capacité d’unir le mouvement en interne et en externe dans les étapes ultérieures s’il parvient à rester en vie ou à atteindre un règlement qui lui permet de quitter la bande de Gaza en toute sécurité, ce qui est douteux compte tenu des indicateurs et des preuves actuels.

Le Hamas a commis une grave erreur stratégique qui affectera fortement son avenir en choisissant un leader décrit comme « dérangé » par des sources proches de lui, en plus d’être prédestiné à la mort. Alors que le Hamas aurait pu choisir une alternative plus réaliste, le moment chargé de peur et d’anxiété a joué un rôle prépondérant dans le basculement de la balance en faveur de Sinwar, pour éviter toute division ou désaccord ou même retard dans le processus de choix d’un remplaçant pour Haniyeh, ce qui aurait pu exposer les décisions du mouvement à la confusion et au chaos à un moment où il est censé continuer les combats désespérés parallèlement au processus de négociation avec Israël par l’intermédiaire des médiations égyptienne et qatarie.

Les leaders du mouvement terroriste ont également préféré apparaître faussement dans une démonstration trompeuse de force et ont peut-être cru que choisir le « dérangé » Sinwar serait une étape provocatrice pour Israël, qui a échoué dans ses efforts pour le trouver jusqu’à présent, et pour envoyer un message de la force et de la capacité de survie du mouvement terroriste face aux compréhensions régionales et internationales qui excluent complètement le mouvement terroriste de l’équation ou de la scène palestinienne après la guerre.

Bien que ce choix puisse pousser dans la direction opposée à son objectif prévu pour le mouvement, car il double la conviction des parties régionales et confirme sans aucun doute l’incapacité du mouvement terroriste à coexister pacifiquement avec Israël, et son insistance à poursuivre la voie du terrorisme et du bain de sang.

Il n’est bien sûr pas possible de reproduire l’expérience de Haniyeh, qui a été confiné dans la bande de Gaza pendant deux ans durant lesquels il a dirigé le mouvement terroriste, puis est parti résider au Qatar et se déplacer avec un confort relatif entre Doha et certaines capitales régionales. Sinwar ne répétera pas cette expérience non plus en raison de la différence de sa situation dans les égouts et les tunnels de Gaza, ou parce qu’Israël ne lui permettra pas de quitter la bande de Gaza en toute sécurité, ou parce que le Qatar ou d’autres pays ne prendront pas la responsabilité de sa sécurité et de sa résidence même si Israël accepte son départ dans le cadre d’un accord, ce qui est hautement improbable.

Il est plus probable que la précipitation à choisir Sinwar n’était qu’une solution pour sortir du cercle de division et de désaccords sur le choix d’un successeur à Haniyeh, car la connexion avec l’Iran a commencé à jouer un rôle important dans le choix de celui qui prendra la présidence du bureau politique du mouvement terroriste, compte tenu de l’adhésion de l’aile militaire à cette relation au détriment de la relation originale du mouvement avec l’organisation terroriste internationale des Frères musulmans.

Cela s’ajoute à l’insistance de la direction de Gaza à gérer le mouvement, à échapper à la poursuite continue des leaders du mouvement terroriste résidant à l’étranger, à résoudre la crise d’accueil de ces leaders après qu’il a été prouvé que les chances des leaders du mouvement terroriste de rester cachés dans les égouts et les tunnels de Gaza sont devenues meilleures qu’à l’étranger, et à éviter les pressions potentielles sur les leaders externes pour faire des concessions concernant l’arrêt de la guerre ou les demandes pour que le mouvement terroriste se distancie complètement de la scène du lendemain dans la bande de Gaza.