Combat à mort entre Elon Musk et Media Matters

Elon Musk VS Media Matters

Je vous écris aujourd’hui pour partager une analyse concise d’un conflit actuel captivant entre Elon Musk et l’organisation américaine Media Matters. Fondée en 2004 par l’homme d’affaires de gauche David Brock, proche du clan Clinton, Media Matters est souvent comparée à Acrimed en France pour son orientation idéologique marquée.

Cette organisation, se présentant comme un observatoire des médias américains, concentre ses critiques principalement sur les médias et influenceurs conservateurs et de droite, avec une attention particulière sur Fox News.

L’arrivée d’Elon Musk à la tête de l’entreprise X a exacerbé les tensions, Media Matters percevant une montée de la liberté d’expression favorisant la droite comme une menace. Ils ont accusé l’entreprise de permettre la diffusion de tweets nazis, une allégation basée sur un ensemble limité de captures d’écran, dont l’authenticité reste incertaine.

La CEO de X/Twitter, Linda YaX, a rapidement répondu, révélant que le problème soulevé n’avait affecté que deux utilisateurs. Cette réponse souligne le contraste entre les accusations potentiellement exagérées de Media Matters et les données réelles.

Dans un mouvement similaire aux tactiques des Sleeping Giants (maintenant inactifs aux USA), Media Matters a exercé une pression sur les annonceurs pour qu’ils retirent leurs publicités de la plateforme X. Cette campagne a conduit certaines entreprises comme IBM et Axios à se joindre au boycott. Elon Musk s’est d’ailleurs exprimé très récemment sur le sujet du boycott à sa manière, c’est le moins qu’on puisse dire :



“Si quelqu’un veut me faire chanter avec de la publicité… me faire chanter avec de l’argent… Va te faire foutre. VA TE FAIRE FOUTRE ! Est ce que c’est clair ?”

En réponse, Elon Musk a même intenté une action en justice contre Media Matters, mettant en lumière la lutte entre le contrôle de l’expression et la liberté de parole. Alors que cette organisation essaie de maintenir son influence, la question demeure : leur approche parfois jugée malhonnête l’emportera-t-elle sur la liberté d’expression qu’ils semblent vouloir limiter ?

Cette affaire est en cours de développement et mérite d’être suivie de près. Nous apportons notre soutien à Elon Musk dans cette bataille pour la liberté d’expression.

Franck Pengam | Fondateur de Géopolitique Profonde

