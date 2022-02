Combien coûteront les Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022

Les XXIVe Jeux olympiques d'hiver commencent ce vendredi 4 février à Pékin. L'Observateur continental a recueilli les principaux indicateurs économiques des JO à venir.

3,9 milliards de dollars, c'est le budget officiel des JO de Pékin

La chaîne nationale chinoise CGTN rapportait que le coût de l'organisation des JO de 2022 s'élèvera à 3,9 milliards de dollars. C'est bien moins que les Jeux olympiques d'été de 2008, également à Pékin, qui avaient coûté 43 milliards de dollars à l'époque (compte tenu de la construction des arènes et de l'infrastructure urbaine pour les Jeux). Les dépenses officielles de la Chine liées directement au sport étaient estimées à 6,8 milliards de dollars, indique une étude des économistes d'Oxford.

De facto, les dépenses pour l'organisation des Jeux olympiques atteignent généralement le double de la somme initialement annoncée. L'économiste sportif de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Wladimir Andreff, l'a qualifié de "malédiction du vainqueur" : les organisateurs des grandes compétitions à l'étape de la victoire de leur requête surestiment systématiquement les bénéfices économiques de leur déroulement et sous-estiment les frais.

880 millions de dollars, c'est la somme accordée à Pékin par le CIO pour organiser les JO

Le Comité international olympique (CIO) finance traditionnellement une partie des dépenses pour l'organisation des Jeux. Le CIO a alloué au Comité d'organisation des JO de 2022 880 millions de dollars, qui font partie du budget officiel de 3,9 milliards de dollars.

Le CIO finance partiellement les JO grâce aux revenus des ventes des droits de diffusion et des sponsors mondiaux.

118 millions de dollars, c'est la somme que le Comité d'organisation comptait obtenir de la vente de billets

En septembre 2021, les organisateurs des JO de Pékin ont annoncé que les touristes étrangers ne seraient pas admis à assister aux compétitions afin de prévenir l'infection au coronavirus. En janvier 2022, ils sont allés plus loin en décidant de renoncer à la vente de billets aux habitants chinois. Seules certaines catégories de citoyens pourront recevoir des laissez-passer, par exemple des fonctionnaires du parti et des collaborateurs de compagnies publiques. Dans l'ensemble, les sportifs et le personnel de service se trouveront dans une "bulle" de confinement à l'écart du public.

45 sponsors locaux attirés par le Comité d'organisation des JO de Pékin

À l'heure actuelle, le Comité d'organisation des JO de 2022 fait état de 45 partenaires commerciaux, selon les informations de l'agence de presse chinoise Xinhua. Le Comité d'organisation conservera les revenus obtenus. Cela ne tient pas compte des 14 sponsors internationaux du mouvement olympique (Coca-Cola, Intel, Alibaba, Toyota, Panasonic et d'autres), qui soutiennent financièrement le CIO et plusieurs cycles olympiques à la fois. Les compagnies américaines continuent de financer les JO de Pékin via le CIO malgré le boycott diplomatique des Jeux par le gouvernement américain en raison de la situation des droits de l'homme en Chine.

Parmi les 45 sponsors locaux des JO se trouvent les compagnies pétrogazières Sinopec et CNPC, énergétiques State Grid Corporation of China et China Three Gorges Corporation, le réseau de restauration rapide Yum China, ainsi que les marques occidentales de barres chocolatées Snickers (appartient à l'américain Mars) et d'audit PwC.

300 millions, c'est le nombre de personnes que la Chine comptait encourager à pratiquer des sports d'hiver

En 2015, en reportant le droit d'organiser les JO d'hiver, les autorités chinoises ont proclamé pour objectif de faire participer 300 millions d'habitants aux sports d'hiver au niveau amateur et professionnel. En janvier 2022, le Bureau national des statistiques de la Chine a annoncé que cet objectif avait été atteint : selon son sondage, 346 millions de Chinois, environ un quart de la population du pays, avaient pratiqué un sport d'hiver au moins une fois ces quelques dernières années.

En 2020, le chiffre d'affaires du marché chinois des sports d'hiver était estimé à 94 milliards de dollars.

1,2 million de mètres cubes, c'est la quantité de neige artificielle qui sera fabriquée pour les JO

Les JO de Pékin seront les premiers dans l'histoire à utiliser presque entièrement de la neige artificielle, car il y a très peu de neige naturelle dans la région. Les organisateurs rapportaient que rien que le centre de ski de Yanqing nécessiterait 1,2 million de mètres cubes de neige artificielle. Des compétitions sur neige se dérouleront également à Zhangjiakou, alors que Pékin accueillera essentiellement des sports sur glace dans des locaux couverts.

Pékin a acheté des canons à neige de la compagnie italienne TechnoAlpin, qui ont été lancés en novembre 2021. Selon les estimations, les organisateurs auront besoin d'environ 223 millions de litres d'eau pour générer la quantité de neige nécessaire, ce qui a suscité des critiques d'écologues et d'experts (étant donné que la région où se déroulent les Jeux souffre de pénurie d'eau potable, tandis que la neige artificielle crée des risques supplémentaires de blessure des sportifs à cause des chutes).

288 jours, c'est le nombre de jours avec de l'air propre enregistré à Pékin en 2021

Les autorités chinoises ont promis des Jeux olympiques "vertes et propres". Les organisateurs ont notamment déclaré que toute l'infrastructure sportive des Jeux fonctionnerait avec de l'énergie renouvelable. La Chine s'est également engagée à améliorer la qualité de l'air à Pékin pour les JO, c'est pourquoi les autorités locales ont pris plusieurs mesures visant à réduire la pollution des sources industrielles, de transport et ménagères.

En 2021, les autorités de Pékin ont compté 288 jours avec une "bonne qualité d'air" (contre 176 en 2013) et seulement 8 jours avec une forte pollution.

Alexandre Lemoine

